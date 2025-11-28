एमपी में नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा एक्शन, CMO-उपयंत्री निलंबित

urban administration action cmo sub engineer suspended
MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की खिलचीपुर नगर परिषद में निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने और मनमानी किए जाने को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त भोंडवे ने खिलचीपुर नगर परिषद में रहे तत्कालीन CMO और उपयंत्री को निलंबित कर दिया है। साथ ही लेखापाल और शाखा प्रभारी को नोटिस देकर उनकी वेतनवृद्धि रोक दी है। इन सभी पर नियम विरुद्ध काम करने और निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बरतने की शिकायतें की गई थीं।
खिलचीपुर नगर परिषद में शासकीय कार्यों के निर्माण, वित्तीय अनियमितताओं और अध्यक्ष–CMO की मनमानी, नियम विरुद्ध काम करने की शिकायतें कलेक्टर को मिली थीं। इसके बाद कलेक्टर ने 20 नवंबर को SDM खिलचीपुर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राजगढ़ और परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण राजगढ़ को जांच के लिए नियुक्त किया था। जांच टीम ने मामलों से जुड़ी 22 फाइलों को जब्त किया था, जिनमें से कुछ में गड़बड़ियां पाई गईं थीं, जबकि कुछ फाइलों की जांच अभी भी जारी है।
जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि होने के बाद जांच टीम ने 14 नवंबर को कलेक्टर को तत्कालीन CMO अशोक पांचाल (वर्तमान CMO बड़ागांव, जिला आगर) और उपयंत्री अमृतलाल बाघेला (खिलचीपुर) को निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा था। इसी प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने दोनों तत्कालीन CMO अशोक पांचाल और उपयंत्री अमृतलाल बाघेला को निलंबित कर दिया है। वहीं, स्थापना शाखा प्रभारी राधेश्याम ऊंटवाल और लेखापाल मोहनलाल विश्वकर्मा को नोटिस देकर उनकी वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है।
