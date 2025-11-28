Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी में नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा एक्शन, CMO-उपयंत्री निलंबित

MP News: अनियमितता बरतने वाले CMO–उपयंत्री निलंबित, शाखा प्रभारी–लेखापाल की वेतनवृद्धि रोकी गई। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने की कार्रवाई।

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Nov 28, 2025

rajgarh

urban administration action cmo sub engineer suspended

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की खिलचीपुर नगर परिषद में निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने और मनमानी किए जाने को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त भोंडवे ने खिलचीपुर नगर परिषद में रहे तत्कालीन CMO और उपयंत्री को निलंबित कर दिया है। साथ ही लेखापाल और शाखा प्रभारी को नोटिस देकर उनकी वेतनवृद्धि रोक दी है। इन सभी पर नियम विरुद्ध काम करने और निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बरतने की शिकायतें की गई थीं।

जांच में गड़बड़ियों की हुई पुष्टि

खिलचीपुर नगर परिषद में शासकीय कार्यों के निर्माण, वित्तीय अनियमितताओं और अध्यक्ष–CMO की मनमानी, नियम विरुद्ध काम करने की शिकायतें कलेक्टर को मिली थीं। इसके बाद कलेक्टर ने 20 नवंबर को SDM खिलचीपुर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राजगढ़ और परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण राजगढ़ को जांच के लिए नियुक्त किया था। जांच टीम ने मामलों से जुड़ी 22 फाइलों को जब्त किया था, जिनमें से कुछ में गड़बड़ियां पाई गईं थीं, जबकि कुछ फाइलों की जांच अभी भी जारी है।

CMO–उपयंत्री निलंबित

जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि होने के बाद जांच टीम ने 14 नवंबर को कलेक्टर को तत्कालीन CMO अशोक पांचाल (वर्तमान CMO बड़ागांव, जिला आगर) और उपयंत्री अमृतलाल बाघेला (खिलचीपुर) को निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा था। इसी प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने दोनों तत्कालीन CMO अशोक पांचाल और उपयंत्री अमृतलाल बाघेला को निलंबित कर दिया है। वहीं, स्थापना शाखा प्रभारी राधेश्याम ऊंटवाल और लेखापाल मोहनलाल विश्वकर्मा को नोटिस देकर उनकी वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत ले रहे कॉन्स्टेबल ने लोकायुक्त टीम को धक्का देकर लगाई दौड़, सामने आया वीडियो
टीकमगढ़
tikamgarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 08:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा एक्शन, CMO-उपयंत्री निलंबित

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सिविल ड्रेस में कार से पहुंची पुलिस…’ गांव वालों ने कर दी पिटाई, कपड़े भी फाड़े

(Photo Source - Patrika)
राजगढ़

एमपी में फील्ड पर उतरे ‘साहब’ तो मचा हड़कंप, 38 कर्मचारियों को मिला नोटिस

rajgarh news
राजगढ़

एमपी में शादी के लिए जा रही दुल्हन की रास्ते में बिगड़ी तबीयत और थम गई सांसें

rajgarh
राजगढ़

बड़ी सौगात: 47 करोड़ में पुराना-उखाड़ा पड़ा रोड बनेगा फोरलेन, जाम से मिलेगी मुक्ति

sarangpur old ab road fourlane road construction mp news
राजगढ़

महिलाओं के लिए पैसे कमाने का मौका! सरकार देगी 100% सब्सिडी, करना होगा ये काम

orange farming scheme 100 percent subsidy to 600 women rajgarh mp news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.