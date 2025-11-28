एमपी में नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा एक्शन, CMO-उपयंत्री निलंबित

जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि होने के बाद जांच टीम ने 14 नवंबर को कलेक्टर को तत्कालीन CMO अशोक पांचाल (वर्तमान CMO बड़ागांव, जिला आगर) और उपयंत्री अमृतलाल बाघेला (खिलचीपुर) को निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा था। इसी प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने दोनों तत्कालीन CMO अशोक पांचाल और उपयंत्री अमृतलाल बाघेला को निलंबित कर दिया है। वहीं, स्थापना शाखा प्रभारी राधेश्याम ऊंटवाल और लेखापाल मोहनलाल विश्वकर्मा को नोटिस देकर उनकी वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है।