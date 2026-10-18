नवरात्र में राजगढ़ में सरकारी स्कूल के पीछे नाले में मिला नवजात बच्ची का शव

Rajgarh Newborn Girl Case: नवरात्र में कन्या पूजन और मातृशक्ति की आराधना का दौर चल रहा है। इसी बीच मध्यप्रदेश के कुरावर में नवजात बालिका का शव नाले में मिलने से संवेदनाएं झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। नगर परिषद क्षेत्र के लसूड़िया रामनाथ स्थित वार्ड-2 के भील मोहल्ले में सरकारी स्कूल के पीछे बने नाले में रविवार दोपहर शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए नरसिंहगढ़ भेजा। अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि हाल ही में पांच बेटियों का जन्म विभिन्न अस्पतालों में हुआ, इसी बिंदू पर पुलिस विस्तृत जांच कर रही है।