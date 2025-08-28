Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

कर दिया ऐलान…1 सितंबर से ‘पटवारी’ बंद कर देंगे काम, होगी परेशानी

MP News: तकनीकी परेशानियों और विसंगतियों के कारण खसरा आधार ई-केवाईसी सत्यापन, नामांतरण, बंटवारा और दुरुस्ती जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं...

राजगढ़

Astha Awasthi

Aug 28, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मप्र पटवारी संघ ने एक सितंबर से काम बंद करने का ऐलान किया है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि, प्रदेश नेतृत्व के आव्हान पर शासन व प्रशासन से कहा था कि, प्रदेश के सभी पटवारी 1 सितंबर से नवीन ऑनलाइन वेब जीआईएस 2.0 पोर्टल पर काम करना बंद कर देंगे।

संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पोर्टल पर लगातार तकनीकी परेशानियों और विसंगतियों के कारण खसरा आधार ई-केवाईसी सत्यापन, नामांतरण, बंटवारा और दुरुस्ती जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ज्यादा संख्या में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज हो रही है।

ये भी पढ़ें

‘राज्य-जिला’ और ‘ब्लॉक’ स्तर पर सम्मानित होंगे टीचर्स, केटेगरी तय
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

नहीं हुआ कोई भी सुधार

पटवारियों का कहना है कि, भोपाल में आयोजित बैठक में सरकार ने एक सप्ताह में पोर्टल सुधार का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। उल्टा कई जिले के पटवारियों पर अनुचित दबाव बनाते हुए निलंबन, कारण बताओ नोटिस और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की जा रही है।

संघ ने इस दौरान साफ किया कि एक सितंबर से वेब जीआईएस पोर्टल पर कोई भी काम नहीं करेंगे। हालांकि अन्य शासकीय कार्य यथावत जारी रहेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 02:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / कर दिया ऐलान…1 सितंबर से ‘पटवारी’ बंद कर देंगे काम, होगी परेशानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.