कर दिया ऐलान…1 सितंबर से ‘पटवारी’ बंद कर देंगे काम, होगी परेशानी

संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पोर्टल पर लगातार तकनीकी परेशानियों और विसंगतियों के कारण खसरा आधार ई-केवाईसी सत्यापन, नामांतरण, बंटवारा और दुरुस्ती जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ज्यादा संख्या में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज हो रही है।