एमपी में किसानों से खुलेआम धोखाधड़ी, दिए घटिया बीज, सरकारी बीज निगम के भी कई सैंपल फेल

Rajgarh- एमपी में बीजों के नाम पर किसानों से खुलेआम धोखाधड़ी की गई है। उन्हें घटिया बीज दिए गए हैं। राजगढ़ जिले में तो सरकारी बीज निगम के भी कई सैंपल फेल हो गए हैं। खरीफ की बोवनी के दौरान सामने आए अमानक खाद बीजों के मामले में कृषि विभाग निजी दुकानदारों पर मेहरबानी दिखा रहा है। वहीं, सरकारी बीज निगम के जो सैम्पल फैल हुए हैं उनमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही मामले में पडो़सी जिले रायसेन और विदिशा में बाकायदा एफआइआर दर्ज की गई, लेकिन राजगढ़ में विभाग को किसी का खौफ नहीं है, न ही किसी का अंकुश इस तरह की गड़बड़ियों पर है। जिन किसानों के बीज अमानक निकले उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। कृषि विभाग कार्रवाई के नाम पर लाइसेंस रद्द कर रहा पर अफसरों ने एफआइआर नहीं कराई है।