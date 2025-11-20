मौसम फिर लेगा करवट: 21, 22, 23 नवंबर को चलेंगी भयानक ‘शीत लहर’, IMD अलर्ट

दरअसल, सुबह से ही ठिठुरा देने वाली ठंड राजगढ़ में शुरू हो गई है। जिसके चलते जन-जीवन प्रभावित होने लगा है। उत्तर भारत की ओर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण मप्र का मालवा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ है। जिसके चलते राजगढ़ के साथ ही भोपाल, इंदौर, शाजापुर जिले में पारा काफी कम है। ठंड का अहसास दिनभर हो रहा है। सुबह और शाम के समय ज्यादा ठंड लग रही है। आगामी दिनों में ठंड का असर और भी बढ़ने वाला है। इसीलिए चिकित्सकों ने जरूरी एहतियात बरतने और ठंड से बचे रहने की सलाह दी है।