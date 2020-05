चांदी के कड़े के लिए पैर ही काट डाले, पैर भी लेता गया साथ

सुठालिया/राजगढ़। राजगढ़ जिले में अजीबोगरीब हत्या का मामला सामने आया है(Murder in Rajgarh by psychokiller)। हत्यारे ने पैर के कड़े निकालने के लिए पांव ही काट डाले। हद तो यह कि चांदी के कड़े तो वह साथ लेकर गया, काटे गए पांव भी मौके पर नहीं है। मौके पर पहुंच पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि, पुलिस के पास अभी इस साइको किलर के संबंध में कोई सुराग नहीं है।

सुठालिया क्षेत्र के सालरिया खेड़ी गांव में अस्सी वर्षीय वृद्धा भूरी बाई अपने बेटे के साथ रहती थीं। पति किशन की मौत के बाद वह पास ही ब्याही गई बेटी के घर भी रहने चली जाती थीं। परिजन के मुताबिक वृद्धा बेटे के साथ तो कभी बेटी के साथ रहती थीं। वह कुछ चांदी के गहने भी पहनती थीं।

कुछ दिन पहले ही वह अपनी बेटी के घर गई थीं। शुक्रवार की शाम को बेटी के घर से बेटे के घर आने के लिए निकली थीं। लेकिन वह बेटे के घर नहीं पहुंची। बेटे ने सोचा वहां से चली नहीं होगी इसलिए किसी ने रात में उनकी खोजबीन नहीं की।

सुबह गांव से करीब दो सौ मीटर दूरी पर उनका शव मिला। गांव के चैकीदार ने इसे देखकर सबको सूचित किया। (90 yeras old woman killed by psycho killer in suthaliya police station area in sularia kheda) शव बेहद विभत्स हालत में था। शव के पैर गायब थे (woman's dead body legs were missing)। पांव में पहना चांदी का कड़ा भी नहीं था।

गांववालों के मुताबिक हत्या करने वाले/वालों ने वृद्धा की हत्या करने के बाद उसका कड़ा निकालने की जहमत उठाने से बेहतर पांव काटना ही मुनासिब समझा होगा। अपराध शास्त्र के जानकार मानते हैं कि हत्या का यह तरीका किसी साइको किलर का भी हो सकता है।

लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। सुठालिया के थाना प्रभारी जगदीश गोयल का कहना है कि हत्यारे का पता लगाया जा रहा है। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है।

