3 लाख लोगों को देना होगा पहचान का ‘सबूत’, दिखाना होगा 12 में से ये 1 डॉक्यूमेंट्स

आधार को लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इसे नागरिकता या निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक पहचान प्रमाण यानि प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी है। बिहार में एसआई की भद पिटने के बाद कम से कम एक सुधार किया गया है कि इस बार हर उस मतदाता से पहचान पत्र नहीं मांगा जाएगा, जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। दरअसल जिले में मौजूदा वक्त में 11 हजार 87 हजार 113 मतदाता है। इनमें से 2023 की सूची में दर्ज रहे 7 लाख 93 हजार 688 मतदाताओं के अलावा अन्य को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने दस्तावेज देने होंगे।