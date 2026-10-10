राजगढ़ में घर में मिला पत्नी का शव, पति फरार

गुराड़खेड़ी गांव की रहने वाली गायत्री गुर्जर का शव शनिवार सुबह उसके ही घर के बाहर मिला है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में पति रामबाबू गुर्जर पत्नी गायत्री गुर्जर की हत्या की है। सुबह करीब 9.30 बजे घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को सूचना दी जिसके विदिशा से टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में वक्त लगा जिसके कारण काफी देर तक पुलिस को घटनास्थल पर इंतजार करना पड़ा।