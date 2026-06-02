‘पति दरवाजे पर खड़ा रहा और जेठ, देवर ने लूटी आबरू’, राजगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने महिला का हंगामा

एसपी अमित तोलानी ने अपनी टीम के साथियों को भेजा, साथ ही मौके पर कोतवाली पुलिस भी आई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी काफी देर तक महिला को मनाते रहे। उससे कहा गया कि आपकी सुनवाई होगी, एसपी साहब के पास आपको ले जा रहे हैं। इस बीच महिला ने कहा कि आरोपियों को पकड़कर लाओ तब ही मानूंगी, मैं तीन बार टीआई मेडम के पास गई लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। काफी देर तक समझाइश के बाद जैसे-तैसे महिला को समझाकर उतारा और एसपी कार्यालय ले जाया गया। जहां उसकी सुनवाई हुई, इसके बाद पुलिस ने देर शाम उसके पति, जेठ और देवर के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। महिला का आरोप है कि मेरा पति गेट पर खड़ा रहा और देवर, जेठ ने मेरे साथ गलत काम किया है।