Young man from Rajasthan dies in car accident in Rajgarh
Rajgarh- एमपी के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां के खुरी गांव के पास देर रात बारातियों से भरी कार पलट गई। जयपुर जबलपुर हाईवे पर हुए इस हादसे में एक बाराती की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बीती रात करीब 11 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल ब्यावरा भिजवाया। यहां से प्रारंभिक इलाज कर चारों को गंभीर स्थिति में राजस्थान के झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया गया। इधर मृतक बाराती के शव का सोमवार सुबह पोस्टमार्टम किया जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
जयपुर- जबलपुर हाईवे पर स्थित खुरी गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कटारियाखेड़ी व खुरी के बीच इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चालक सहित चार बाराती घायल हुए जिन्हें देर रात को ही झालावाड़ रेफर किया।
देहात थाना पुलिस के अनुसार, खैराबद कोटा से मुस्लिम परिवार की एक बारात 10 से 12 अलग- अलग वाहनों से भोपाल गई थी। वहां से लौटते समय इनमें से एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार नंबर आरजे 33 सीबी 0046 ब्यावरा- राजगढ़ के बीच खुरी गांव के पास बेकाबू होकर पलट गई।
हादसे में कार सवार दानिश पुत्र मामूर अली मौके पर ही मौत हो गई। 21 साल का यह युवक खैराबद कोटा का निवासी था। हादसे में कार चालक राजा पुत्र शकील खान खैराबाद कोटा, फोटाेग्राफर अनिल पुत्र दयानंद रामगंजमंडी झालावाड़, रूप नारायण और विजय निवासी खैराबाद कोटा राजस्थान गंभीर रूप से घायल हो गए।
