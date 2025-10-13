Rajgarh- एमपी के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां के खुरी गांव के पास देर रात बारातियों से भरी कार पलट गई। जयपुर जबलपुर हाईवे पर हुए इस हादसे में एक बाराती की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बीती रात करीब 11 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल ब्यावरा भिजवाया। यहां से प्रारंभिक इलाज कर चारों को गंभीर स्थिति में राजस्थान के झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया गया। इधर मृतक बाराती के शव का सोमवार सुबह पोस्टमार्टम किया जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु कर दी है।