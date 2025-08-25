गौठान बना कब्रगाह: चारा-पानी के अभाव में 4 की मौत, पशुओं के पैरों में बंधी थीं तारें…पशुक्रूरता को लेकर FIR की मांग

CG News: राजनांदगांव के ब्राम्हणपारा में मृत मवेशी के शव को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर निर्दयतापूर्वक अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का मामला शांत नहीं हुआ है कि पशुक्रूरता का एक और प्रकरण सामने आ गया है। यह मामला लिटिया ग्राम पंचायत का है। यहां ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को पूर्ववर्ती सरकार की ओर से बनाए गए गौठान में रख दिया है। इनमें से चार मवेशियों की चारा, पानी व देखरेख के अभाव में मौत हो गई है।