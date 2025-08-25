Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

गौठान बना कब्रगाह: चारा-पानी के अभाव में 4 की मौत, पशुओं के पैरों में बंधी थीं तारें…पशुक्रूरता को लेकर FIR की मांग

Rajnandgaon News: मृत मवेशी के शव को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर निर्दयतापूर्वक अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का मामला शांत नहीं हुआ है कि पशुक्रूरता का एक और प्रकरण सामने आ गया है। यह मामला लिटिया ग्राम पंचायत का है।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Aug 25, 2025

गाय (फोटो सोर्स- पत्रिका)
गाय (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: राजनांदगांव के ब्राम्हणपारा में मृत मवेशी के शव को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर निर्दयतापूर्वक अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का मामला शांत नहीं हुआ है कि पशुक्रूरता का एक और प्रकरण सामने आ गया है। यह मामला लिटिया ग्राम पंचायत का है। यहां ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को पूर्ववर्ती सरकार की ओर से बनाए गए गौठान में रख दिया है। इनमें से चार मवेशियों की चारा, पानी व देखरेख के अभाव में मौत हो गई है।

क्रूरता ऐसी की लाशें सड़ रहीं थीं तो वहीं जीवित कुछ मवेशियों के पैरों को तार से बांध दिया गया है। इससे पैरों में जख्म हो गया है। मवेशियों की मौत और पशुक्रूरता को लेकर बजरंग दल ने एफआईआर की मांग करते हुए एसपी के नाम पर सीएसपी को ज्ञापन सौंपा है। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने सूचना मिलने पर मृत मवेशियों के शव का पोस्टमार्टम कराया। घायल मवेशियों का उपचार किया।

ये भी पढ़ें

CG News: छत्तीसगढ़ में बिना गर्भधारण किए गाय दे रही दूध, लोग मान रहे चमत्कार, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़
Patrika Special News
CG News: छत्तीसगढ़ में बिना गर्भधारण किए गाय दे रही दूध, लोग मान रहे चमत्कार, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

कमजोर हो चुके

इधर ग्राम पंचायत की ओर से गौठान में रखे गए मवेशियों की हालत को देखते हुए पूर्व में पत्र लिखकर बता दिया था कि यहां आसपास भटकने वाले मवेशियों को गौठान में रखा गया है, जहां उचित व्यवस्था नहीं है। चारा, पानी से लेकर शेड तक की सुविधा नहीं है। पंचायत ने यह भी बताया था कि कुछ मवेशी कमजोर हैं, अगर इनकी मौत हो जाती है तो पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी।

पत्राचार के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए। रविवार को बजरंग दल को जब इसकी सूचना मिली तो मौके पर निरीक्षण किया गया। यहां मवेशी मृत पाए गए। गौठान के साथ ही बाजू में बह रहे नाले के पास भी मवेशियों के शव सड़ते हुए पाए गए। शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी मृत्य चार से पांच दिन पहले हुई है।

जख्मी हालत में मवेशी

मौका मुआयना के दौरान क्रूरता की तस्वीर सामने आई। यहां कुछ मवेशियों के पैरों को तार से बांध दिया गया है। तार गड़ने के कारण मवेशी जख्मी हालत में हैं। चलने, फिरने में परेशानी हो रही है। यहां रखे गए ज्यादा मवेशी चारा, पानी के अभाव में कमजोर हो गए हैं।

पहले ही दी गई थी सूचना

गांव के सरपंच प्रतिनिधि व पूर्व जनपद सदस्य गोपीचंद गायकवाड़ का कहना है कि गौठान में 50 से 60 मवेशी रखे गए हैं। पंचायत स्तर पर चारा, पानी का इंतजाम किया गया पर पर्याप्त नहीं है। इसलिए प्रशासन से पत्राचार कर व्यवस्था बनाने की मांग की गई थी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले से बता दिया गया था कि कुछ मवेशी कमजोर हैं।

पोस्टमार्टम किया गया

मृत मवेशियों के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है। घायल मवेशियों का उपचार हुआ है। मवेशियों को सरपंच ने गौठान में रखवाया है। यह गौठान फिलहाल बंद है। - डॉ. प्रतिभा भोसले, उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग राजनांदगांव

ये भी पढ़ें

पोला के दिन नगर निगम कर्मचारियों की काली करतूत, काउ केचर की जगह मृत गाय को ट्रैक्टर से घसीटकर ले गए… मचा बवाल
राजनंदगांव
गाय (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / गौठान बना कब्रगाह: चारा-पानी के अभाव में 4 की मौत, पशुओं के पैरों में बंधी थीं तारें…पशुक्रूरता को लेकर FIR की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.