CG Crime: रास्ता रोक कर शराब के लिए पैसे की मांग, 6 आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: सुरगी चौकी के जंगलेशर गांव में एक ग्रामीण का रास्ता रोक कर शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने और पैसा नहीं देने पर चाकू टिका कर उससे जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया था। पीड़ित ने मामले की शिकायत सुरगी चौकी पुलिस से की थी। पुलिस मामले के सभी 6 आरोपियों को कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी जंगलेशर निवासी शत्रुहन लाल कुर्मी पिता बीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मंगलवार की शाम वह गांव के धामनसरा जाने वाले चौक में बैठा था। इस दौरान वह पैदल घर जा रहा था।
रास्ते में गांव के ही धर्मेन्द्र चंद्राकर उर्फ पमी पिता डाकेश्वर चंद्राकर अपने साथी लोकेश साहू पिता परदेशी निवासी लखोली, लोकनाथ साहू पिता कुवर सिंह निवासी लखोली, धर्मेन्द्र साहू पिता हृदय राम निवासी लखोली और अन्य 2 लोगों के साथ दो गाडी में आए और प्रार्थी धर्मेन्द्र का रास्ता रोककर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। मना करने पर चाकू दिखाकर डराया।