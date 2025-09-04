CG Crime: रास्ता रोक कर शराब के लिए पैसे की मांग, 6 आरोपी गिरफ्तार

रास्ते में गांव के ही धर्मेन्द्र चंद्राकर उर्फ पमी पिता डाकेश्वर चंद्राकर अपने साथी लोकेश साहू पिता परदेशी निवासी लखोली, लोकनाथ साहू पिता कुवर सिंह निवासी लखोली, धर्मेन्द्र साहू पिता हृदय राम निवासी लखोली और अन्य 2 लोगों के साथ दो गाडी में आए और प्रार्थी धर्मेन्द्र का रास्ता रोककर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। मना करने पर चाकू दिखाकर डराया।