CG News: एक झटके में उजड़ गया परिवार, करंट से मां, पिता व बेटे की मौत, पूरे गांव में छाया मातम

CG News: मोहला जिला के पाटनखास चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत टाटेकसा के आश्रित ग्राम पांगरी में सोमवार रात को एक हृदय विदारक घटना घटित हुई। बाड़ी में करंट की चपेट में आने से पिता, मां व पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। एक ही परिवार के करंट के चपेट में आने से तीन लोगों की मौत से गांव में मातम छा गया है। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्य सदमें हैं। पांगरी निवासी किसान 62 वर्षीय सरुतराम बोगा का गांव से एक किलो मीटर दूर में कोठार के साथ लगा हुआ बाड़ी है। यहां पर सरुत राम मुर्गी पालन के साथ सब्जी की खेती काम करता था। सोमवार को सरुत राम पत्नी 58 वर्षीय भागबती बोगा के साथ बाड़ी में काम कर रहा था। रात करीब 7 बजे घर लौटने के पहले सरुतराम पोल्ट्री फार्म की ओर बिजली सप्लाई देने पैनल बोर्ड में वायर का कनेक्शन जोड़ रहा था।