राजनंदगांव

CG News: एक झटके में उजड़ गया परिवार, करंट से मां, पिता व बेटे की मौत, पूरे गांव में छाया मातम

CG News: करंट की चपेट में आने से सरुतराम छटपटाने लगा। मौके पर मौजूद पत्नी भागबती पति को छुड़ाने पहुंची। बागबती चपेट में आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 17, 2025

CG News: एक झटके में उजड़ गया परिवार, करंट से मां, पिता व बेटे की मौत, पूरे गांव में छाया मातम
करंट से मां पिता व बेटे की मौत (Photo Patrika)

CG News: मोहला जिला के पाटनखास चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत टाटेकसा के आश्रित ग्राम पांगरी में सोमवार रात को एक हृदय विदारक घटना घटित हुई। बाड़ी में करंट की चपेट में आने से पिता, मां व पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। एक ही परिवार के करंट के चपेट में आने से तीन लोगों की मौत से गांव में मातम छा गया है। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्य सदमें हैं। पांगरी निवासी किसान 62 वर्षीय सरुतराम बोगा का गांव से एक किलो मीटर दूर में कोठार के साथ लगा हुआ बाड़ी है। यहां पर सरुत राम मुर्गी पालन के साथ सब्जी की खेती काम करता था। सोमवार को सरुत राम पत्नी 58 वर्षीय भागबती बोगा के साथ बाड़ी में काम कर रहा था। रात करीब 7 बजे घर लौटने के पहले सरुतराम पोल्ट्री फार्म की ओर बिजली सप्लाई देने पैनल बोर्ड में वायर का कनेक्शन जोड़ रहा था।

इस दौरान सरुतराम खुले तार की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से सरुतराम छटपटाने लगा। मौके पर मौजूद पत्नी भागबती पति को छुड़ाने पहुंची। बागबती चपेट में आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

देर तक पिता व मां के घर नहीं लौटने पर छोटा बेटा 27 वर्षीय रुपलाल बोगा भांजा के साथ बाइक में बाड़ी पहुंचा। भांजा सड़क किनारे बाइक के पास खड़ा था। बेटा रुपलाल बाड़ी में पहुंचा तो मां व पिता को जमीन पर लेटे देख उनसे संपर्क किया और वह भी करंट की जद में आ गया। घटना में पिता-पुत्र व मां की मौके पर ही मौत हो गई।

भांजे ने घर वालों को दी खबर

कुछ समय तक मामा के बाड़ी से बाहर नहीं आने पर साथ में गया भांजे ने मौके पर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। नाना-नानी व मामा मौके पर गिरे पड़े थे। भांजा बाइक में तत्काल गांव लौटा और घटना की जानकारी अपने परिजनों व ग्रामीणों को दी। ग्रामीण मामले की सूचना पाटखनखास पुलिस को दी। पाटनखास चौकी प्रभारी गणेश यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंच तीनों के शव को लेकर अंबागढ़ चौकी अस्पताल ले कर आए। यहां से तीनों के शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया।

सालभर पहले हुई रूपलाल की शादी, पत्नी गर्भवती

बाड़ी में पिता-पुत्र व मां की करंट के चपेट में आने की सूचना तेजी से गांव में फैली। ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों व ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए गहरी वेदना और चिंता का विषय बन गया है। पिता, पुत्र व मां की मंगलवार शाम के एक साथ घर से अंतिम यात्रा निकली और स्थानीय मुक्तिधाम में तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सरुतराम के दो पुत्र हैं। जिसमें छोटे बेटे रुपलाल की करंट में मौत हो गई। रुपलाल की साल भर पहले शादी हुई है और उसकी पत्नी गर्भवती है।

Published on:

17 Sept 2025 02:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: एक झटके में उजड़ गया परिवार, करंट से मां, पिता व बेटे की मौत, पूरे गांव में छाया मातम

