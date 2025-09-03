CG Accident: राइस मिल के ट्रक ने छीन ली दो साल के मासूम की जान, ग्रामीणों ने तीन घंटे तक किया चक्का जाम

CG Accident: तुमड़ीबोड से डोंगरगांव रोड पर ग्राम दीवानभेड़ी में संचालित कांकरिया राइस मिल की तेज रफ़्तार ट्रक के चालक ने घर के सामने खेल रहे एक दो साल के मासूम को रौंद दिया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड पर तीन घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने राइस मिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कंपनी के वाहनों के गांव में रतार से वाहन चलाने का आरोप लगाया और फैक्ट्री प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस के अनुसार मंगलवार को दोपहर सवा 12 बजे दीवानभेड़ी निवासी 2 वर्षीय प्रांजल साहू पिता शरद साहू खेलते-खेलते घर से बाहर सड़क पर आ गया। गांव में ही संचालित कांकरिया राइस मिल के ट्रक क्रमांक सीजी 08 एल 1686 के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते मासूम प्रांजल साहू को रौंद दिया। प्रांजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर चक्काजाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तुमड़ीबोड़ चौकी पुलिस, डोंगरगांव एसडीएम व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने राइस मिल प्रबंधन पर मनमानी करते अपने वाहनों को गांव में तेज गति से चलाने का आरोप लगाया।
ग्रामीण इस दौरान मृतक बच्चे के परिजनों को उचित मुआवजा देने व आरोपी ट्रक चालक के अलावा राइस मिल प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग कर रहे थे। अधिकारियों की समझाइश बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक एवन साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।