CG Accident: राइस मिल के ट्रक ने छीन ली दो साल के मासूम की जान, ग्रामीणों ने तीन घंटे तक किया चक्का जाम

पुलिस के अनुसार मंगलवार को दोपहर सवा 12 बजे दीवानभेड़ी निवासी 2 वर्षीय प्रांजल साहू पिता शरद साहू खेलते-खेलते घर से बाहर सड़क पर आ गया। गांव में ही संचालित कांकरिया राइस मिल के ट्रक क्रमांक सीजी 08 एल 1686 के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते मासूम प्रांजल साहू को रौंद दिया। प्रांजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।