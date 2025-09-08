CG Accident: झांकी देखने जा रहे परिवार के साथ अनहोनी, पति-पत्नी और भांजे की दर्दनाक मौत

हादसे में मृत रिलेश साहू व उनके भांजे मोहित का पोस्टमार्टम खैरागढ़ के शव गृह में किया गया, जबकि करिश्मा साहू का पोस्टमार्टम राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में हुआ। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे गए। रिलेश व उसकी पत्नी करिश्मा की अंतिम संस्कार उनके गांव बल्देवपुर में किया गया। वहीं भांजे मोहित का अंतिम संस्कार खैरागढ़ के मुक्तिधाम में किया गया। बताया गया कि मोहित के पिता बसंत साहू की मृत्यु महज 8 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब परिवार को एक और बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा।