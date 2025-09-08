CG Accident: झांकी देखने जा रहे परिवार के साथ अनहोनी, पति-पत्नी और भांजे की दर्दनाक मौत

CG Accident: खैरागढ़ मार्ग पर ठेलकाडीह के पास तेज रफ़्तार मालवाहक के चालक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। घटना में बाइक सवार पति-पत्नी और भांजे की मौत हो गई है। वहीं तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं।
इस हादसे में बाइक चालक की लापरवाही भी सामने आई है। एक बाइक में छह लोग सवार थे। ( CG News ) बच्चों को बाइक की पेट्रोल टंकी में बिठाया था। बल्देवपुर निवासी रिलेश साहू (31 वर्ष) पिता अर्जुन साहू पत्नी करिश्मा साहू (28 वर्ष), तीन बच्चों गुंजन (6 वर्ष), अवनी (3 वर्ष), गुड़िया (डेढ़ वर्ष) और भांजे मोहित साहू (13 वर्ष) निवासी गंजी पारा के साथ शनिवार रात बाइक से झांकी देखने राजनांदगांव आ रहे थे।
गांव बल्देवपुर से लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय के बाद ठेलकाडीह के पास सिंगारपुर पेट्रोल पंप के आगे पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे तेज रफ़्तार मालवाहक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार सभी लोग नीचे गिर गए।
तेज रफ्तार मालवाहक ने रिलेश साहू, उसकी पत्नी करिश्मा साहू और भांजे मोहित साहू को रौंद दिया। तीनों की मौत हो गई। वहीं तीनों बच्चे गिरने के बाद सड़क से दूर छिटक गए और मालवाहक की जद में नहीं आए और उनकी जान बच गई है। तीनों बच्चों को भी गिरने से चोटें आई है।
हादसे में मृत रिलेश साहू व उनके भांजे मोहित का पोस्टमार्टम खैरागढ़ के शव गृह में किया गया, जबकि करिश्मा साहू का पोस्टमार्टम राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में हुआ। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे गए। रिलेश व उसकी पत्नी करिश्मा की अंतिम संस्कार उनके गांव बल्देवपुर में किया गया। वहीं भांजे मोहित का अंतिम संस्कार खैरागढ़ के मुक्तिधाम में किया गया। बताया गया कि मोहित के पिता बसंत साहू की मृत्यु महज 8 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब परिवार को एक और बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा।
करिश्मा का मायका राजनांदगांव में ही है। उनकी मौत की खबर जैसे ही मायके वालों को मिली, घर में कोहराम मच गया। परिवारजन इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि त्योहार पर झांकी देखने निकली बेटी, दामाद और नाती नातिन अब लौटकर कभी घर नहीं आएगी। शोक संतृप्त परिवार को रिश्तेदार और पड़ोसी ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन मातम पसरा हुआ है।
हादसे के बाद ठेलकाडीह पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। पुलिस आरोपी माल वाहक चालक को गिरतार कर लिया है। मालवाहक विद्युत वितरण कंपनी में किराए से चल रहा था। गणेशोत्सव की खुशियां इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मातम में बदल गई हैं। बल्देवपुर और खैरागढ़ क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग परिजनों को ढांढस बंधाने गांव पहुंच रहे हैं।
