CG Crime: 25 लाख की हेरोइन मामले में पंजाब से पकड़ाया आरोपी, स्टेशन में स्कूटर खड़ी कर भागा था

CG Crime: मोहन नगर थाना क्षेत्र से पकड़ाए 25 लाख की हेरोइन के मामले में थाना से फरार आरोपी गुरजीत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया गया, जहां मोहन नगर पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाना से भागने में कामयाब रहा।
पुलिस की लापरवाही का नतीजा रहा कि स्टाफ को सात दिनों तक पंजाब में जाकर उसकी खोजबीन करनी पड़ी। हालांकि इस लापरवाही की जांच आला अधिकारी कर रहे हैं।
गौरतलब है कि 10 सितबर को 246 ग्राम हेरोइन के साथ सात आरोपियों को गिरतार कर नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया था। एसीसीयू की टीम ने सातों आरोपियों को मोहन नगर थाना को सौंप दिया था। थाना में आरोपियों को बैठाकर लिखा-पढ़ी की जा रही थी। उसी दौरान गिरोह का सरगना आरोपी दुर्ग आदित्य नगर निवासी गुरजीत सिंह चकमा देकर भाग गया। उसके पीछे दूसरा आरोपी खिड़की से केले का छिलका फेंकने के बहाने भागने की फिराक में था, लेकिन स्टाफ ने उसे डांट कर बैठा दिया था।
मोहन नगर टीआई कोशव कोसले ने बताया कि गुरजीत सिंह की पत्नी स्कूटर लेकर थाने के बाहर खड़ी थी। वह स्कूटर में बैठकर रामनगर सास के घर गया। वहां से पैसा लिया व स्कूटर से राजनांदगांव स्टेशन पहुंचा। स्कूटर को वहीं खड़ी कर दिया व ट्रेन से अमृतसर पहुंच गया।