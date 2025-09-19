CG Crime: 25 लाख की हेरोइन मामले में पंजाब से पकड़ाया आरोपी, स्टेशन में स्कूटर खड़ी कर भागा था

गौरतलब है कि 10 सितबर को 246 ग्राम हेरोइन के साथ सात आरोपियों को गिरतार कर नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया था। एसीसीयू की टीम ने सातों आरोपियों को मोहन नगर थाना को सौंप दिया था। थाना में आरोपियों को बैठाकर लिखा-पढ़ी की जा रही थी। उसी दौरान गिरोह का सरगना आरोपी दुर्ग आदित्य नगर निवासी गुरजीत सिंह चकमा देकर भाग गया। उसके पीछे दूसरा आरोपी खिड़की से केले का छिलका फेंकने के बहाने भागने की फिराक में था, लेकिन स्टाफ ने उसे डांट कर बैठा दिया था।