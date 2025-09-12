CG News: 245 गांवों में स्थापित होगा आदि सेवा केन्द्र, योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा

CG News: जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 जुलाई को शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत गांवों को नई दिशा एवं पहचान देने का कार्य किया जा रहा है। यह अभियान रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस के अंतर्गत संकल्प, सेवा एवं समर्पण के सिद्धांतों पर आधारित है।
कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशन में अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रोसेस लैब का आयोजन भी किया गया है।
9 से 11 सितबर 2025 तक जिले के तीनों जनपद पंचायत मुयालयों में क्लस्टर एवं ग्राम स्तर पर तीन दिवसीय प्रोसेस लैब का आयोजन किया गया। इन सत्रों का उद्देश्य जनजातीय गांवों में शासकीय योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करना तथा ग्राम विजन प्लान के माध्यम से गांवों को समृद्ध बनाना है।