CG News: 245 गांवों में स्थापित होगा आदि सेवा केन्द्र, योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा

9 से 11 सितबर 2025 तक जिले के तीनों जनपद पंचायत मुयालयों में क्लस्टर एवं ग्राम स्तर पर तीन दिवसीय प्रोसेस लैब का आयोजन किया गया। इन सत्रों का उद्देश्य जनजातीय गांवों में शासकीय योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करना तथा ग्राम विजन प्लान के माध्यम से गांवों को समृद्ध बनाना है।