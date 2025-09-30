Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

Vijayadashami 2025: छत्तीसगढ़ जनमहोत्सव समिति द्वारा आयोजित 18वें भव्य विजयादशमी महोत्सव में मुंबई की प्रसिद्ध गायिका असीस कौर अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी।

1 minute read

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

रावण का पुतला (Photo Patrika)

Vijayadashami 2025: बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व इस बार राजनांदगांव में और भी खास होने जा रहा है। पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा।

शहर के यूनिस्पिल स्कूल मैदान, स्टेट स्कूल मैदान, कमला कॉलेज ग्राउंड के अलावा गौरीनगर और सोमनी में भी विजयादशमी पर भव्य आयोजन होगा। साथ ही रावण के विशालकाय पुतले का दहण किया जाएगा।

युनिस्पिल स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ जनमहोत्सव समिति द्वारा आयोजित 18वें भव्य विजयादशमी महोत्सव में मुंबई की प्रसिद्ध गायिका असीस कौर अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी।

कमला कॉलेज मैदान में राजा दिग्विजय दास दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भजन गायक निखिल श्याम अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बनाएंगे। यहां कटक से आई टीम की आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा गौरीनगर में कॉमी एकता दशहरा उत्सव समिति की ओर से पर्व मनाया जाएगा।

सुरक्षा की रहेगी व्यवस्था

समिति के मीडिया प्रभारी विनय बिंदल और मुकेश शर्मा ने बताया कि दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क पास, परिवारों के लिए विशेष फैमिली पास, अतिरिक्त कुर्सियां, ट्रैफिक व्यवस्था, गेट नंबरिंग और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

जन महोत्सव समिति के अध्यक्ष सौरभ कोठारी ने बताया कि इस बार कार्यक्रम में खास आकर्षण एआई तकनीक से सजी आतिशबाजी होगी, जिसे मुंबई की टीम प्रस्तुत करेगी। साथ ही मैदान में लगभग 61 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बिखेर चुकी जादू

असीस कौर हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी गीतों की लोकप्रिय गायिका हैं। वे वे माही (केसरी), आंख लड़ जावे (लवयात्री), मखना (ड्राइव) और इश्क में (नादानियां) जैसे सुपरहिट गानों से युवाओं के बीच खास पहचान बना चुकी हैं। लंदन और दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी असीस कौर पहली बार राजनांदगांव में प्रस्तुति देने जा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 01:39 pm

Published on:

30 Sept 2025 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत

CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत
राजनंदगांव

CG News: ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी के ऊपर डाल दिया कपड़ा, पुलिस जांच में जुटी

CG News: ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी के ऊपर डाल दिया कपड़ा, पुलिस जांच में जुटी
राजनंदगांव

CG News: धर्मनगरी डोंगरगढ़ की बदलेगी तस्वीर, चार बड़े प्रोजेक्ट पर काम होगा शुरू, नवरात्रि पर्व में होगा सीधा असर

CG News: धर्मनगरी डोंगरगढ़ की बदलेगी तस्वीर, चार बड़े प्रोजेक्ट पर काम होगा शुरू, नवरात्रि पर्व में होगा सीधा असर
राजनंदगांव

CG News: सोशल मीडिया में देवी पर आपत्ति जनक टिप्पणी,पोस्ट करने वाला गिरफ्तार

CG News: सोशल मीडिया में देवी पर आपत्ति जनक टिप्पणी,पोस्ट करने वाला गिरफ्तार
राजनंदगांव

Huge Road Accident: मां बमलेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, टक्कर के बाद पलट गया मालवाहक

2 युवकों की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.