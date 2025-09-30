Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

असीस कौर हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी गीतों की लोकप्रिय गायिका हैं। वे वे माही (केसरी), आंख लड़ जावे (लवयात्री), मखना (ड्राइव) और इश्क में (नादानियां) जैसे सुपरहिट गानों से युवाओं के बीच खास पहचान बना चुकी हैं। लंदन और दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी असीस कौर पहली बार राजनांदगांव में प्रस्तुति देने जा रही हैं।