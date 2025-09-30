Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

रावण का पुतला (Photo Patrika)
Vijayadashami 2025: बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व इस बार राजनांदगांव में और भी खास होने जा रहा है। पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा।
शहर के यूनिस्पिल स्कूल मैदान, स्टेट स्कूल मैदान, कमला कॉलेज ग्राउंड के अलावा गौरीनगर और सोमनी में भी विजयादशमी पर भव्य आयोजन होगा। साथ ही रावण के विशालकाय पुतले का दहण किया जाएगा।
युनिस्पिल स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ जनमहोत्सव समिति द्वारा आयोजित 18वें भव्य विजयादशमी महोत्सव में मुंबई की प्रसिद्ध गायिका असीस कौर अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी।
कमला कॉलेज मैदान में राजा दिग्विजय दास दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भजन गायक निखिल श्याम अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बनाएंगे। यहां कटक से आई टीम की आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा गौरीनगर में कॉमी एकता दशहरा उत्सव समिति की ओर से पर्व मनाया जाएगा।
समिति के मीडिया प्रभारी विनय बिंदल और मुकेश शर्मा ने बताया कि दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क पास, परिवारों के लिए विशेष फैमिली पास, अतिरिक्त कुर्सियां, ट्रैफिक व्यवस्था, गेट नंबरिंग और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
जन महोत्सव समिति के अध्यक्ष सौरभ कोठारी ने बताया कि इस बार कार्यक्रम में खास आकर्षण एआई तकनीक से सजी आतिशबाजी होगी, जिसे मुंबई की टीम प्रस्तुत करेगी। साथ ही मैदान में लगभग 61 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा।
असीस कौर हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी गीतों की लोकप्रिय गायिका हैं। वे वे माही (केसरी), आंख लड़ जावे (लवयात्री), मखना (ड्राइव) और इश्क में (नादानियां) जैसे सुपरहिट गानों से युवाओं के बीच खास पहचान बना चुकी हैं। लंदन और दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी असीस कौर पहली बार राजनांदगांव में प्रस्तुति देने जा रही हैं।
