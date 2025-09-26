CG Crime: बैंक में चोरी का प्रयास, सीसीटीवी का रिकॉर्डर व डीवीआर ही ले उड़े

मिली जानकारी के अनुसार बैंक में चोरी करने पहुंचे चोर इतने शातिर हैं कि मौके पर कोई भी साक्ष्य नहीं छोड़े हैं। चोर शटर में लगे ताला को काट कर अपने साथ ले गए हैं। वहीं मौके पर किसी के फिंगर प्रिंट के निशान भी नहीं मिले हैं। पुलिस द्वारा घटना के बाद मौके पर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वॉड की मदद से भी जांच की गई है, लेकिन किसी प्रकार का सुराग नहीं मिली है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।