CG Crime: बैंक में चोरी का प्रयास, सीसीटीवी का रिकॉर्डर व डीवीआर ही ले उड़े

CG Crime: चोर गिरोह द्वारा छुरिया थाना क्षेत्र के भोलापुर में संचालित ग्रामीण बैंक को निशाना बना कर चोरी का प्रयास किया गया है। चोरी में असफल चोरों ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डर व डीवीआर को उखाड़ कर ले गए हैं। शिकायत पर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार-गुरुवार दरमियानी रात को अज्ञात चोर भोलापुर स्थित छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक के शटर का ताला तोड़ कर अंदर घुसे और चोरी करने का प्रयास किए। चोरी में असफल चोरों द्वारा कमरा में लगे सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डर व डीवीआर उखाड़ कर ले गए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बैंक में चोरी करने पहुंचे चोर इतने शातिर हैं कि मौके पर कोई भी साक्ष्य नहीं छोड़े हैं। चोर शटर में लगे ताला को काट कर अपने साथ ले गए हैं। वहीं मौके पर किसी के फिंगर प्रिंट के निशान भी नहीं मिले हैं। पुलिस द्वारा घटना के बाद मौके पर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वॉड की मदद से भी जांच की गई है, लेकिन किसी प्रकार का सुराग नहीं मिली है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।