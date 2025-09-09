CG Crime: रेलवे ट्रैक में खून से लथपथ मिली युवक की लाश, हत्या कर फेंकने की आशंका

सोमनी थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने जोरातराई में रेलवे ट्रैक के पास एक युवक की लाश पड़े होने की सूचना दी। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान मृतक की पहचान शहर के गौरी नगर निवासी अजय पिता राधेलाल उम्र 24 साल के रूप में हुई है। मृतक के शरीर में कुछ जगहों पर चोट के निशान मिले हैं।