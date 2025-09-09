CG Crime: रेलवे ट्रैक में खून से लथपथ मिली युवक की लाश, हत्या कर फेंकने की आशंका

CG Crime: सोमनी थाना क्षेत्र के जोरातराई में रेलवे ट्रैक से 700 मीटर दूरी में शहर के गौरीनगर निवासी एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली है। युवक की हत्या कर शव को मौके पर फेंकने की आशंका जताई जा रही है। सोमनी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
सोमनी थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने जोरातराई में रेलवे ट्रैक के पास एक युवक की लाश पड़े होने की सूचना दी। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान मृतक की पहचान शहर के गौरी नगर निवासी अजय पिता राधेलाल उम्र 24 साल के रूप में हुई है। मृतक के शरीर में कुछ जगहों पर चोट के निशान मिले हैं।
मृतक अजय सिन्हा रविवार दोपहर को घर से निकला था। सोमवार सुबह उसकी लाश जोरातराई में मिली है। युवक की हत्या कर शव को मौके पर फेंकने की आशंका जताई जा रही है। हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में जुटी है। पुलिस की ओर से मृतक के मोबाइल के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही हैै।