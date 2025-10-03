CG News: डोंगरगढ़ में 901 ज्योति कलशों का विसर्जन, श्रद्धालुओं की भीड़ से डेढ़ तक घंटे रुकीं ट्रेनें…

विधायक हर्षिता स्वामी बघेल हर नवरात्र विसर्जन पर ज्योति कलश उठाती हैं। इस बार यह उनका सातवां मौका था । जिसमें उन्होंने ज्योति कलश उठाई । इस आयोजन की अद्वितीय विशेषता यह रही कि शोभायात्रा मां शीतला मंदिर पहुंची, जहां मां बम्लेश्वरी की ज्योत का मिलन मां शीतला की ज्योत से कराया गया। इस अवसर को देखने के लिए भक्तगण देर रात तक मंदिर परिसर में डटे रहे। यह मिलन केवल दो ज्योत का नहीं, बल्कि डोंगरगढ़ की आत्मा से जुड़ी परंपरा का गवाह बनता है।