CG News: आरक्षक से 15 लाख की ठगी! शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर परिचित फरार…

CG News: राजनांदगांव शहर की चिखली चौकी में पदस्थ आरक्षक को शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का लालच देकर 15 लाख रुपए की ठगी कर ली गई।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Nov 17, 2025

CG News: आरक्षक से 15 लाख की ठगी! शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर परिचित फरार...(photo-patrika)

CG News: आरक्षक से 15 लाख की ठगी! शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर परिचित फरार...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर की चिखली चौकी में पदस्थ आरक्षक को शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का लालच देकर 15 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित जवान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CG News: दोगुना मुनाफा देने का बहाना

पुलिस के अनुसार आरक्षक गोपाल प्रसाद देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका परिचित प्रकाश सिन्हा निवेश पर दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उनसे बड़ी रकम ले गया। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने विश्वास जीत लिया।

10 मई 2024 को आरोपी प्रकाश ने पीड़ित को पीटीएस राजनांदगांव स्थित अपने घर बुलाकर शेयर मार्केट में निवेश का प्रस्ताव दिया। उसने दावा किया कि रकम एक साल में दोगुनी होकर लौटेगी। इसके बाद पीड़ित ने भरोसा कर 17 मई को 5 लाख और 21 मई को 10 लाख रुपए एसबीआई खाते से आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

पीड़ित के अनुसार एक साल बीत जाने के बाद भी न तो कोई लाभ मिला और न ही मूल राशि वापस की गई। आरोपी ने कई महीनों तक संपर्क करने पर टालमटोल किया और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की लोकेशन और वित्तीय ट्रांजेक्शनों की जांच शुरू कर दी है।

एनआरआई से 80 लाख की ठगी

शहर के सनसिटी कॉलोनी में रहने वाली अमरीका रिटर्न एनआरआई बुजुर्ग महिला को मनीलॉन्ड्रिंग प्रकरण में फंसाने और डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 80 लाख की ठगी कर ली गई। पीड़ित महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

टीआई नंदकिशोर गौतम के अनुसार 7 नवंबर को पीड़ित महिला के मोबाइल पर एक अज्ञात कॉल आया। कॉलर ने खुद को किसी जांच एजेंसी से जुड़ा बताते हुए महिला पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त होने और मामला जज के समक्ष जाने की धमकी। आरोपी ने यह भी कहा कि मामला गलत साबित होता है तो जमा रकम का 30त्न अतिरिक्त वापस मिलेगा।

Updated on:

17 Nov 2025 11:31 am

Published on:

17 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: आरक्षक से 15 लाख की ठगी! शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर परिचित फरार…

