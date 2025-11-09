CG News: बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ता और आसान हुआ सीटी स्कैन टेस्ट, जानें कैसे?

बीपीएल वर्ग के परिवारों को मिलेगी छूट (photo source- Patrika)
CG News: शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमसीएच) में आखिरकार अत्याधुनिक 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की सुविधा शुरू हो गई है। 1 नवंबर से मशीन का संचालन प्रारंभ किया गया और अब तक 41 मरीजों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल जांच शुल्क रायपुर मेडिकल कॉलेज की दर पर लिया जा रहा है, हालांकि अस्पताल प्रबंधन मरीजों को अतिरिक्त राहत देने के लिए शुल्क में संशोधन पर विचार कर रहा है।
पर्वों के दौरान छुट्टियां रहने से शुरुआती दिनों में सीमित संचालन हुआ, लेकिन अब प्रतिदिन 10 से 12 मरीजों की जांच नियमित रूप से की जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने से न केवल राजनांदगांव बल्कि आसपास के जिले बालोद, मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और महाराष्ट्र सीमा के मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
सीटी स्कैन मशीन 2 जून 2025 को अस्पताल पहुंची थी, लेकिन इंस्टॉलेशन और एईआरबी (परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड) से प्रमाणन की प्रक्रिया में चार महीने से अधिक का समय लग गया। 23 अक्टूबर को प्रमाणपत्र मिलने के बाद परीक्षण पूरा कर 1 नवंबर से मशीन का संचालन शुरू किया गया।
CG News: अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मशीन में 48 प्रकार की सीटी जांचें की जा सकेंगी, जिनकी फीस 700 से 9000 रुपये के बीच होगी। बीपीएल परिवारों को 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इस सुविधा से अब मरीजों को निजी जांच केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही अब सस्ती और अत्याधुनिक जांच की सुविधा उपलब्ध है।
डॉ. पवन जेठानी, उप अधीक्षक एमसीएच: फिलहाल प्रतिदिन 10 से 12 मरीजों की जांच की जा रही है, और आने वाले दिनों में क्षमता और समय बढ़ाया जाएगा। शुल्क में संसोधन को लेकर भी चर्चा जारी है।
