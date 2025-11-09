CG News: बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ता और आसान हुआ सीटी स्कैन टेस्ट, जानें कैसे?

CG News: शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमसीएच) में आखिरकार अत्याधुनिक 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की सुविधा शुरू हो गई है। 1 नवंबर से मशीन का संचालन प्रारंभ किया गया और अब तक 41 मरीजों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल जांच शुल्क रायपुर मेडिकल कॉलेज की दर पर लिया जा रहा है, हालांकि अस्पताल प्रबंधन मरीजों को अतिरिक्त राहत देने के लिए शुल्क में संशोधन पर विचार कर रहा है।