Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ता और आसान हुआ सीटी स्कैन टेस्ट, जानें कैसे?

CG News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की सुविधा शुरू। अब तक 41 मरीजों की जांच पूरी।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 09, 2025

बीपीएल वर्ग के परिवारों को मिलेगी छूट (photo source- Patrika)

बीपीएल वर्ग के परिवारों को मिलेगी छूट (photo source- Patrika)

CG News: शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमसीएच) में आखिरकार अत्याधुनिक 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की सुविधा शुरू हो गई है। 1 नवंबर से मशीन का संचालन प्रारंभ किया गया और अब तक 41 मरीजों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल जांच शुल्क रायपुर मेडिकल कॉलेज की दर पर लिया जा रहा है, हालांकि अस्पताल प्रबंधन मरीजों को अतिरिक्त राहत देने के लिए शुल्क में संशोधन पर विचार कर रहा है।

CG News: शुरुआती दिनों में सीमित संचालन

पर्वों के दौरान छुट्टियां रहने से शुरुआती दिनों में सीमित संचालन हुआ, लेकिन अब प्रतिदिन 10 से 12 मरीजों की जांच नियमित रूप से की जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने से न केवल राजनांदगांव बल्कि आसपास के जिले बालोद, मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और महाराष्ट्र सीमा के मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

सीटी स्कैन मशीन 2 जून 2025 को अस्पताल पहुंची थी, लेकिन इंस्टॉलेशन और एईआरबी (परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड) से प्रमाणन की प्रक्रिया में चार महीने से अधिक का समय लग गया। 23 अक्टूबर को प्रमाणपत्र मिलने के बाद परीक्षण पूरा कर 1 नवंबर से मशीन का संचालन शुरू किया गया।

चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा

CG News: अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मशीन में 48 प्रकार की सीटी जांचें की जा सकेंगी, जिनकी फीस 700 से 9000 रुपये के बीच होगी। बीपीएल परिवारों को 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इस सुविधा से अब मरीजों को निजी जांच केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही अब सस्ती और अत्याधुनिक जांच की सुविधा उपलब्ध है।

डॉ. पवन जेठानी, उप अधीक्षक एमसीएच: फिलहाल प्रतिदिन 10 से 12 मरीजों की जांच की जा रही है, और आने वाले दिनों में क्षमता और समय बढ़ाया जाएगा। शुल्क में संसोधन को लेकर भी चर्चा जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 06:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ता और आसान हुआ सीटी स्कैन टेस्ट, जानें कैसे?

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: NH-930 पर हादसे के बाद कांग्रेसियों ने किया चक्काजाम, ठेकेदार पर FIR की मांग

NH-930 पर गड्ढों ने छीनी लोगों की जान (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

CG News: बिना हथियार 12 किमी पैदल चली कमला, छोड़ा संगठन, पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण

CG News: बिना हथियार 12 किमी पैदल चली कमला, छोड़ा संगठन, पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण
राजनंदगांव

CG News: बिलासपुर रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें प्रभावित, 12 घंटे देरी से पहुंची आजाद हिन्द एक्सप्रेस, यात्रियों को हुई परेशानी

CG News: बिलासपुर रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें प्रभावित, 12 घंटे देरी से पहुंची आजाद हिन्द एक्सप्रेस, यात्रियों को हुई परेशानी
राजनंदगांव

युवा कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में बैठाना सम्मान नहीं, अपमान है…

युवा कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में बैठाना सम्मान नहीं, अपमान है...(photo-patrika)
राजनंदगांव

17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर, शासन की नीति से प्रभावित होकर लौटी मुख्यधारा में

महिला नक्सली सरेंडर (photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.