CG Vyapam Exam 2025: कड़ी जांच से गुजरे, बालियां तक उतरवाई गईं, परीक्षा में 1200 से ज्यादा परीक्षार्थी रहे गैरहाजिर(photo-patrika)
CG Vyapam Exam 2025: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा रविवार को वार्ड ब्वॉय और वार्ड आया पद के लिए राज्यव्यापी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले में इसके लिए कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 4412 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था। हालांकि, परीक्षा में केवल 3204 परीक्षार्थी ही शामिल हुए, यानी 1208 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
व्यापमं के सख्त निर्देशों के तहत परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तो जांच हुई ही, कुछ महिला परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले कान की बालियां तक उतरवानी पड़ीं।
हर केंद्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की निगरानी में परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से काफी पहले केन्द्रों पर पहुंचने की हिदायत दी गई थी, जिससे जांच प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
