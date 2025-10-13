CG Vyapam Exam 2025: कड़ी जांच से गुजरे, बालियां तक उतरवाई गईं, परीक्षा में 1200 से ज्यादा परीक्षार्थी रहे गैरहाजिर

CG Vyapam Exam 2025: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा रविवार को वार्ड ब्वॉय और वार्ड आया पद के लिए राज्यव्यापी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले में इसके लिए कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 4412 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था। हालांकि, परीक्षा में केवल 3204 परीक्षार्थी ही शामिल हुए, यानी 1208 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।