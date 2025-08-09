CG Weather: छत्तीसगढ़ में आज और कल बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

CG Weather: सावन के अंतिम दिनों में मौसम ने मेहरबानी दिखाई है। बारिश के लिए मजबूत सिस्टम बना हुआ है। शनिवार को अपराह्न 4 बजे के बाद शहर सहित आसपास अच्छी कुछ देर के लिए अच्छी बारिश हुई। वनांचल में और भी बेहतर बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी जिले में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया है।