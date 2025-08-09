CG Weather: छत्तीसगढ़ में आज और कल बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

CG Weather: सावन के अंतिम दिनों में मौसम ने मेहरबानी दिखाई है। बारिश के लिए मजबूत सिस्टम बना हुआ है। शनिवार को अपराह्न 4 बजे के बाद शहर सहित आसपास अच्छी कुछ देर के लिए अच्छी बारिश हुई। वनांचल में और भी बेहतर बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी जिले में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया है।
जिले के लिए एलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को सुबह आसमान में हल्की बदली छाई रही। सूरज के लुका-छिपी के बीच गर्मी और उमस लोगों को परेशान करती रही। दोपहर बाद आसमान में काले घने बादल छाए और कुछ देर के लिए अच्छी बारिश हुई। इसके बाद मौसम तापमान में गिरावट आई और खुशनुमा हो गया है।
बारिश धान सहित अन्य खरीफ फसलों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। किसानों की माने तो मौसम खेती के लिए अब तक अनुकूल बना हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। पिछले पखवाड़े भर से धूप पड़ रही थी, जिसके चलते भारी उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी।