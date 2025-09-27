CG News: बम्लेश्वरी के दर्शन करने पहुंची महिला से चेन स्नेचिंग, दो तोला के सोने का मंगलसूत्र ले उड़े चोर

CG News: नवरात्र पर्व पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मेला स्थल में चोर गिरोह भी सक्रिय है। शुक्रवार को देवी दर्शन कर मेला घूम रही एक महिला चेन स्नेचिंग का शिकार हो गई है। अज्ञात चोरों द्वारा महिला के गले से 2 तोला सोने के मंगलसूत्र की चोरी कर ली गई है। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की है।