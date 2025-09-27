CG News: बम्लेश्वरी के दर्शन करने पहुंची महिला से चेन स्नेचिंग, दो तोला के सोने का मंगलसूत्र ले उड़े चोर

CG News: नवरात्र पर्व पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मेला स्थल में चोर गिरोह भी सक्रिय है। शुक्रवार को देवी दर्शन कर मेला घूम रही एक महिला चेन स्नेचिंग का शिकार हो गई है। अज्ञात चोरों द्वारा महिला के गले से 2 तोला सोने के मंगलसूत्र की चोरी कर ली गई है। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की है।
पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी भाऊराम धार्मिक ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह शासकीय नवीन महाविद्यालय मगंचूवा जिला बालोद में सहायक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत है और भिलाई 3 जिला दुर्ग का निवासी है। 26 सितम्बर शुक्रवार को वह पत्नी निशा धार्मिक के साथ डोंगरगढ़ में देवी दर्शन करने आए थे।
दर्शन के बाद नीचे बम्लेश्वरी के पास लगे मेला में घूम रहे थे। अज्ञात चोरों ने निशा धार्मिक के गले में पहने सोने का मंगलसूत्र वजनी 2 तोला की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि मेला स्थल में चोर व पाकेटमार गिरोह सक्रिय है। मौका पाते ही भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नेचिंग, चोरी व पाकेटमारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं।