Chhattisgarh Naxal News: बड़े नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में जब्त की नक्सल सामग्री

Chhattisgarh Naxal News: धर्मनगरी डोंगरगढ़ के बोरतलाव थाना इलाके के कौहापानी गांव के पहाड़ी जंगलों में एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 19 नवंबर को मिली लोकल जानकारी के आधार पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जॉइंट पुलिस फोर्स ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें बालाघाट (MP) के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद नक्सलियों के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी गई।