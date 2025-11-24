Chhattisgarh Naxal News: बड़े नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में जब्त की नक्सल सामग्री

बड़े नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Naxal News: धर्मनगरी डोंगरगढ़ के बोरतलाव थाना इलाके के कौहापानी गांव के पहाड़ी जंगलों में एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 19 नवंबर को मिली लोकल जानकारी के आधार पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जॉइंट पुलिस फोर्स ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें बालाघाट (MP) के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद नक्सलियों के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी गई।
दूसरे चरण में, STF छत्तीसगढ़, DRG राजनांदगांव और DRG मोहला-मानपुर की टीमों ने जंगल में डीप सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को देखकर नक्सली अपना कैंप और सामान छोड़कर भाग गए। सुरक्षा बलों ने मौके से बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया, जिसमें नक्सलियों की यूनिफॉर्म, बैगपैक, डायरी और डॉक्यूमेंट, सोलर पैनल और चार्जिंग सेट, टेंट, तिरपाल, वॉकी-टॉकी, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में राशन और किचन का सामान शामिल था। इन सभी चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया।
Chhattisgarh Naxal News: एनकाउंटर वाली जगह से थोड़ी दूरी पर मिले खून की बड़ी मात्रा से पता चलता है कि कम से कम तीन नक्सली गंभीर रूप से घायल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि नक्सली गांववालों से मेडिकल मदद और मेडिकल सहायता लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांववालों ने साफ मना कर दिया।
पूरा ऑपरेशन स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बघेरा की छह टीमों और DRG मोहला-राजनांदगांव की टीमों ने मिलकर किया। पुलिस ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के सहयोग से आने वाले दिनों में भी इसी तरह के जॉइंट एंटी-नक्सल ऑपरेशन जारी रहेंगे।
