CG News: छत्तीसगढ़ के 27 गांवों में पूर्ण शराबबंदी, नियम तोड़ने पर लगाया 51 हजार का जुर्माना

CG News: सुरगी पुलिस चौकी क्षेत्र के 27 गांवों में ग्रामीणों द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। शराब सहित अन्य नशीले पदार्थ बेचने व सार्वजनिक जगहों पर पीने पिलाने वालों पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सती दिखाते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। नियमों के बावजूद चोरी-छिपे शराब व गांजा बेचने वालों पर ग्राम सभाओं ने कड़ी कार्रवाई की है।
ग्राम मोखला में तीन व्यक्तियों से क्रमश: 21 हजार, 20 हजार और 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। भर्रेगांव में शराब बेचने पर 31 हजार और शराब पीकर गाली-गलौज करने पर 5100 रुपए का दंड लिया गया है, जबकि ग्राम आरला में एक व्यक्ति पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह राशि ग्राम विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि बैठक में केवल नियम ही नहीं बना रहे हैं बल्कि गांव की शांति भंग करने की स्थिति में जुर्माना कर दंडित किया जा रहा है।
ग्राम सभाओं ने तय किया है कि आगे नियम तोड़ने वालों पर 50 हजार रुपए और शराब खरीदने वालों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। महिलाओं ने बताया कि शराब की वजह से घरेलू कलह, मारपीट और बच्चों पर गलत असर बढ़ रहा था। स्कूली बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे थे। ग्रामीणों का मानना है कि यह कदम सामाजिक और पारिवारिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।