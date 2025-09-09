CG News: छत्तीसगढ़ के 27 गांवों में पूर्ण शराबबंदी, नियम तोड़ने पर लगाया 51 हजार का जुर्माना

ग्राम मोखला में तीन व्यक्तियों से क्रमश: 21 हजार, 20 हजार और 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। भर्रेगांव में शराब बेचने पर 31 हजार और शराब पीकर गाली-गलौज करने पर 5100 रुपए का दंड लिया गया है, जबकि ग्राम आरला में एक व्यक्ति पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह राशि ग्राम विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि बैठक में केवल नियम ही नहीं बना रहे हैं बल्कि गांव की शांति भंग करने की स्थिति में जुर्माना कर दंडित किया जा रहा है।