CG News: साड़ी के ऑर्डर पर 50 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, मुंबई से 8 आरोपी गिरफ्तार

CG News: खैरागढ़ जिले की पुलिस की सतर्कता और जमीनी जांच ने 64 हजार रुपए की मामूली साइबर ठगी की जांच को 50 करोड़ रुपए के विशाल साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खुलासे में बदल दिया। पुलिस टीम ने मुंबई के डोंबिवली इलाके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 51 बैंक पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं।