CG News: साड़ी के ऑर्डर पर 50 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, मुंबई से 8 आरोपी गिरफ्तार

CG News: मुंबई के डोंबिवली इलाके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 51 बैंक पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं।

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Oct 28, 2025

CG News: साड़ी के ऑर्डर पर 50 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, मुंबई से 8 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई से 8 आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG News: खैरागढ़ जिले की पुलिस की सतर्कता और जमीनी जांच ने 64 हजार रुपए की मामूली साइबर ठगी की जांच को 50 करोड़ रुपए के विशाल साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खुलासे में बदल दिया। पुलिस टीम ने मुंबई के डोंबिवली इलाके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 51 बैंक पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं।

मामला तब सामने आया जब संगीत विश्वविद्यालय की छात्रा वसुधा सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर चिकनकारी साड़ी का ऑर्डर देते हुए 64 हजार 100 रुपए की ऑनलाइन ठगी की शिकायत की। जांच में सामने आया कि गिरोह इंस्टाग्राम पर फर्जी शॉपिंग साइट बनाकर ग्राहकों से पैसे वसूलता था और बाद में ‘प्रोसेसिंग चार्ज’ के नाम पर और रकम ऐंठता था।

साइबर सेल ने तकनीकी जांच से गिरोह के आईपी एड्रेस और यूपीआई लिंक ट्रेस किए, जो डोंबिवली, मुंबई से जुड़े पाए गए। इसके बाद खैरागढ़ पुलिस की विशेष टीम ने दीपावली के दौरान सात दिन तक इलाके में डिलीवरी बॉय बनकर रैकी की और आखिरकार दो फ्लैटों से आरोपियों को

आरोपी महाराष्ट्र और बिहार के निवासी ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाते थे

गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र और बिहार के रहने वाले हैं, जो फर्जी सिम और बैंक खातों के जरिए ठगी और ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाते थे। जांच में सामने आया कि इन खातों में लगभग 50 करोड़ का लेन-देन हुआ है।

संगठित व गैंबलिंग एक्ट में कार्रवाई

आईजी अभिषेक शांडिल्य ने बताया कि आरोपियों पर साइबर अपराध के साथ संगठित अपराध एवं गैंबलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन के लिए पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है।

गिरफ्तार आरोपी

गौतम पंजाबी (23) जलगांव, महाराष्ट्र, मनोज सुखिया (29) मधुबनी बिहार, पवन सुरूसे (25), विनायक मोरे (24), अमित पिता रामेश्वर मोरे (25), रामचन्द्र चौके (21), अमोल दिवनाने (24), अभिषेक डंबडे (24) ये सभी आरोपी जिला अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।

Updated on:

28 Oct 2025 10:30 am

Published on:

28 Oct 2025 10:28 am

