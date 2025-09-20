Navratri 2025: छत्तीसगढ़ के जिले में बनी दुर्गा प्रतिमाएं की देशभर से मांग, बना मूर्तिकला का नया केन्द्र

गुना जिले में दो सालों से श्रद्धालु कुमर्दा की मूर्तियां मंगवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर देर से देने के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। इस बार समय पर संपर्क होने से विशेष रूप से तैयार की गई मूर्ति वहां भेजी जा रही है, जिससे वहां के भक्तों में खासा उत्साह है। मूर्तिकारों ने बताया कि अब दूसरे राज्यों से मांग आने की वजह से गांव का नाम चर्चित हो गया है। लोग अब संपर्क करने लगे हैं।