CG News: डोंगरगांव का ‘हेलमेट संगवारी’ बना सड़क सुरक्षा का प्रतीक, अब तक बांट चुके 3500 हेलमेट

उन्होंने बिना किसी संस्थागत सहायता के स्वयं की कमाई से अब तक 3500 से अधिक हेलमेट नि:शुल्क बांटे हैं। पिता की दुर्घटना के बाद मिले बीमा की राशि का भी हेलमेट खरीदी कर लोगों में बांट दिया। धर्मेंद्र केवल हेलमेट देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे विभिन्न स्कूलों, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों में 50 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। उनका लक्ष्य है, हर सिर सुरक्षित हो। धर्मेंद्र की इस मुहिम में उनका पूरा परिवार सहभागी है। छोटे भाई की सगाई में वर-वधु ने एक-दूसरे को हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। यह पहल सोशल मीडिया पर काफी सराही गई।