CG News: नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंची बिजली, 21 गांवों में चमकी विकास की रोशनी, सुरक्षा बलों को भी मिली बड़ी राहत

एसपी यशपाल सिंग ने बताया कि नक्सल मोर्चे पर यह एक बड़ा सामरिक बढ़त माना जा रहा है। पुलिस बल की निगरानी में इन पहाड़ों के बीच बिजली का पहुंचना, सिर्फ तार जोड़ना नहीं था, ये भरोसे की वो रेखा थी, जिसने इन गांवों को अंधेरे से उजाले की ओर खींच लिया। पिटेमेटा और संबलपुर जैसे नव स्थापित पुलिस बेस कैंप तक भी अब बिजली पहुंच चुकी है। इससे सुरक्षा बलों को रात के समय निगरानी, संचार व पेट्रोलिंग में उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है।