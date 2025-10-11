आयुष्मान योजना में गड़बड़ी! तीन संस्थाओं के बिस्तर घटाने के निर्देश, दो निजी अस्पतालों का पंजीयन रद्द

टीम ने अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजनांदगांव हेल्थ केयर, नव जीवन हॉस्पिटल, जय तुलसी नर्सिंग होम और शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जांच की। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई अस्पतालों ने न तो आयुष्मान योजना के तहत उपचार संबंधी बोर्ड प्रदर्शित किए थे, न ही मरीजों से आयुष्मान कार्ड की जानकारी या सहमति पत्र लिया गया। कुछ अस्पतालों में मरीजों से अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायतें भी मिलीं।