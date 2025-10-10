Bihar Chunav 2025: सांसद को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया

सांसद पांडेय चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालने के लिए बिहार रवाना हो गए हैं। उनके द्वारा लगातार चुनावी बैठक व प्रचार किया जा रहा है। सांसद पांडेय बेहद अनुभवी नेता होने के साथ-साथ तेजतर्रार व मुखर वक्ता भी हैं। ये पूर्व में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। सांसद पांडेय पूर्व में बस्तर संभाग के प्रभारी थे। यहां भाजपा को विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली थी। इसके अलावा सांसद पांडेय उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी चुनावी मोर्चा संभाल चुके हैं।