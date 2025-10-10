Patrika LogoSwitch to English

Bihar Chunav 2025: सांसद को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया

Bihar Chunav 2025: राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद व भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय को पार्टी हाईकमान ने बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी है।

less than 1 minute read

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Oct 10, 2025

सांसद को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स- X)

सांसद को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स- X)

Bihar Chunav 2025: राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद व भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय को पार्टी हाईकमान ने बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी है। सांसद पांडेय को बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है।

सांसद पांडेय चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालने के लिए बिहार रवाना हो गए हैं। उनके द्वारा लगातार चुनावी बैठक व प्रचार किया जा रहा है। सांसद पांडेय बेहद अनुभवी नेता होने के साथ-साथ तेजतर्रार व मुखर वक्ता भी हैं। ये पूर्व में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। सांसद पांडेय पूर्व में बस्तर संभाग के प्रभारी थे। यहां भाजपा को विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली थी। इसके अलावा सांसद पांडेय उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी चुनावी मोर्चा संभाल चुके हैं।

सांसद पांडेय गुरुवार को पूर्वी चंपारण लोकसभा अंतर्गत गोविंदगंज विधानसभा में पहाड़पुर व सिसवा भाजपा मंडल कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान चुनाव की तैयारियों, प्रचार-प्रसार के संबंध में विस्तार से चर्चा कर एनडीए सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही।

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Bihar Chunav 2025: सांसद को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया

