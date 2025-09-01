Ganesh Jhaki 2025: झांकियों में दिखेगी मॉडर्न क्रिएटिविटी की झलक कभी बनती थी मिट्टी से, अब फाइबर की मूर्तियां

Ganesh Jhaki 2025: गणपति बप्पा को विदाई देने के साथ ही शहर में आकर्षक झांकी निकालने की परंपरा है। इस परंपरा को आज की नई पीढ़ी कायम रखी हुई है। परंपरा 100 साल पुरानी है। पहले समिति के सदस्य खुद ही कारीगरों के साथ मिलकर झांकियां तैयार करते थे। तैयार करने में माहभर तक समय लगता था। संसाधनों की कमी के बीच मिट्टी से बनी मूर्तियों को झांकी में इस्तेमाल करते थे पर अब समय के साथ झांकियों के आकार से लेकर स्वरूप में काफी कुछ बदलाव आ गया है। झांकी तैयार करने में चार से पांच लाख रुपए तक खर्च होते हैं। वहीं अब एलईडी लाइट्स, हाइड्रोलिक सिस्टम और ऑडियो-विज़ुअल इफेक्ट्स के साथ झांकियों को तकनीकी रूप से सजाया जाता है।