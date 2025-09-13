CG News: खेत में टूटकर गिरा हाई वोल्टेज तार, काम कर रहे वृद्ध की करंट से मौत

CG News: ब्लॉक मुख्यालय डोंगरगांव से लगे ग्राम आरी के एक अधेड़ की मृत्यु करंट की चपेट में आने से हो गई। इसके बाद विद्युत विभाग के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए और उचित मुआवजा को लेकर गुरुवार रात्रि में स्टेट हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पुलिस व विद्युत विभाग की टीम और तहसीलदार के पहुंचने के बाद मामले को शांत कराया गया और उचित मुआवजा की सहमति में बाद जाम खोल दिया गया। ग्राम आरी निवासी जसवंत पटेल पिता धनुष पटेल 45 गुरुवार 11 सितंबर को खेत में दवाई छिड़काव करने गया था।
दोपहर को जब जसवंत भोजन के लिए घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इधर खेत से होकर जाने वाले विद्युत विभाग का हाई वोल्टेज केबल टूटकर खेत में पड़ा था। इसी दौरान मृतक इस टूटे केबल की चपेट में आ गया और वहीं कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगी और पुलिस की उपस्थिति में विद्युत विभाग के वाहन में शव को आरी लाया गया। जहां ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग कर मुख्य सडक़ पर चक्का जाम कर दिया। मृतक जसवंत अपने परिवार का कमाने वाला एक ही सदस्य था। परिवार का रोजी मजदूरी कर पालन पोषण होता है।
वहीं विद्युत विभाग से बात बनती नहीं दिखी, तब ग्रामीणों ने देर रात साढ़े 9 बजे रुदगांव मोड़ के समीप राजनांदगांव-डोंगरगांव स्टेट हाइवे को जाम कर दिया। यह जाम करीब एक घंटे चला। मौके पर तहसीलदार पीएल नाग ने ग्रामीणों से बात की और समझाईश दी। वहीं विद्युत विभाग को नियमानुसार मुआवजा देने कहा. मृतक जसवंत के परिवार को विद्युत विभाग द्वारा 4 लाख तथा खेत मालिक के द्वारा 1 लाख रुपये देने की सहमति बनी और साढ़े 10 बजे जाम खोल दिया गया।