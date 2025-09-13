CG News: खेत में टूटकर गिरा हाई वोल्टेज तार, काम कर रहे वृद्ध की करंट से मौत

दोपहर को जब जसवंत भोजन के लिए घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इधर खेत से होकर जाने वाले विद्युत विभाग का हाई वोल्टेज केबल टूटकर खेत में पड़ा था। इसी दौरान मृतक इस टूटे केबल की चपेट में आ गया और वहीं कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगी और पुलिस की उपस्थिति में विद्युत विभाग के वाहन में शव को आरी लाया गया। जहां ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग कर मुख्य सडक़ पर चक्का जाम कर दिया। मृतक जसवंत अपने परिवार का कमाने वाला एक ही सदस्य था। परिवार का रोजी मजदूरी कर पालन पोषण होता है।