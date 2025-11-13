Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

पत्रिका खबर का असर, पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क

CG News: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 69 (1) के तहत संशोधन करते हुए पूर्व में लागू शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 13, 2025

पत्रिका खबर का असर, पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क

CG News: राज्य सरकार ने पोहा उद्योग से जुड़े व्यापारियों और प्रसंस्करण इकाइयों को बड़ी राहत दी है। अब पोहा निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले धान पर केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क लिया जाएगा। कृषक कल्याण शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। यह निर्णय कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना 6 नवंबर से प्रभावशील हो गया है। इस आदेश का स्वागत करते हुए जिले के व्यापारियों ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का सम्मान किया। इस निर्णय के लिए सरकार की सराहना की।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 69 (1) के तहत संशोधन करते हुए पूर्व में लागू शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। पत्रिका ने इस मुद्दे को लेकर 15 अक्टूबर के अंक में पोहा की खुशबू में बसा विकास, टैक्स में राहत तो चमकेगा व्यापार शीर्षक से खबर प्रकाशित कर व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को सामने रखा था। खबर का ही असर है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों की मांग को पूरा कर दिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के प्रबंध संचालक ने आदेश जारी कर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर के संभागीय कार्यालयों को निर्देशित किया है कि अधिनस्थ मंडी समितियों को इस अधिसूचना से अवगत कराया जाए और तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस निर्णय का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं पोहा मिल उत्पादक संघ ने स्वागत किया है।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

इस निर्णय से न केवल प्रसंस्करण उद्योग को राहत मिलेगी बल्कि किसानों को भी प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। पोहा निर्माण के लिए धान की मांग बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

पोहा उद्योग लंबे समय से मंडी शुल्क में कमी की मांग कर रहा था। राज्य सरकार का यह निर्णय व्यापारियों के हित में ऐतिहासिक कदम है।

— राजू डागा, जिला अध्यक्ष, कैट राजनांदगांव

इससे उद्योग को वित्तीय राहत मिलेगी, लागत घटेगी और छोटे उत्पादक फिर से प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगे।

— संजय तेजवानी, वरिष्ठ सदस्य, कैट

पोहा उद्योग से जुड़े व्यापारी और किसान दोनों को लाभ होगा। यह निर्णय ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को भी मजबूती देगा।

— विष्णु प्रसाद लोहिया, पोहा उत्पादक

मंडी टैक्स में छूट से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करना अब आसान होगा।

— भावेश अग्रवाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / पत्रिका खबर का असर, पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार

CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार
राजनंदगांव

CG Accident: युवक के सिर पर कंटेनर का पहिया चढ़ा, मौके पर ही हो गई मौत

CG Accident: युवक के सिर पर कंटेनर का पहिया चढ़ा, मौके पर ही हो गई मौत
राजनंदगांव

CG News: 10 करोड़ से बन रहा ऐतिहासिक जैन मंदिर, आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिया था मंदिर निर्माण का संकल्प

CG News: 10 करोड़ से बन रहा ऐतिहासिक जैन मंदिर, आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिया था मंदिर निर्माण का संकल्प
राजनंदगांव

CG News: गली-गलौज करना पड़ा महंगा, पीट-पीटकर कर दी युवक की हत्या

CG News: गली-गलौज करना पड़ा महंगा, पीट-पीटकर कर दी युवक की हत्या
राजनंदगांव

CG News: 45 वर्षीय व्यक्ति का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका

CG News: 45 वर्षीय व्यक्ति का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.