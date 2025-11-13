पत्रिका खबर का असर, पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क

CG News: राज्य सरकार ने पोहा उद्योग से जुड़े व्यापारियों और प्रसंस्करण इकाइयों को बड़ी राहत दी है। अब पोहा निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले धान पर केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क लिया जाएगा। कृषक कल्याण शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। यह निर्णय कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना 6 नवंबर से प्रभावशील हो गया है। इस आदेश का स्वागत करते हुए जिले के व्यापारियों ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का सम्मान किया। इस निर्णय के लिए सरकार की सराहना की।