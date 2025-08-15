CG News: खैरागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ रुपए नकद बरामद कर आयकर विभाग को सौंपा

CG News: खैरागढ़ पुलिस ने ईतवारी बाजार एमसीपी प्वाइंट पर नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन (एमएच-12 डब्ल्यूजेड-0696) से 4 करोड़ 4 लाख 50 हजार रुपए नकद व वाहन जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है।
बरामद नकदी के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने मामला आयकर विभाग को सौंप दिया है। खैरागढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध वित्तीय गतिविधियों पर कड़ी निगरानी का प्रमाण माना जा रहा है।
पुलिस के अनुसार वाहन में सवार व्यक्तियों की पहचान पटेल पारस (36 वर्ष) निवासी वडोदरा, गुजरात और पटेल अक्षय (30 वर्ष) निवासी पाटन, गुजरात के रूप में हुई। उनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गवाह बनाकर वीडियोग्राफी के साथ वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सीटों के नीचे बने गुप्त खांचे से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुए।
जब्त वाहन की कीमत करीब 18 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 106 के तहत नकदी व वाहन को जब्त किया है। बरामदगी की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए संपूर्ण मामला आयकर विभाग को भेजा गया है, जो अब रकम के स्रोत, कर प्रावधानों व वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच करेगा।