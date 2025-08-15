CG News: खैरागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ रुपए नकद बरामद कर आयकर विभाग को सौंपा

पुलिस के अनुसार वाहन में सवार व्यक्तियों की पहचान पटेल पारस (36 वर्ष) निवासी वडोदरा, गुजरात और पटेल अक्षय (30 वर्ष) निवासी पाटन, गुजरात के रूप में हुई। उनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गवाह बनाकर वीडियोग्राफी के साथ वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सीटों के नीचे बने गुप्त खांचे से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुए।