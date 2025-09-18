Navratri 2025: आस्था का प्रतीक मां भानेश्वरी देवी, आज भी महसूस होते हैं माता के चमत्कार, पुरुष द्वारा किया जाता है जावरा विसर्जन

यहां के बुजुर्ग बताते हैं कि 9 मई 1911 को किसान परिवार में जन्मी भानुमति के जीवन में पहला चमत्कार तब घटित हुआ जब एक अज्ञात वृद्धा ने उन्हें मटर के दाने खिलाए और अचानक अदृश्य हो गई। इसके बाद देवी को तेज बुखार और चेचक के दाने उभरे, जो समय-समय पर प्रकट होते और ठीक हो जाते। इस अलौकिक घटना ने ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया।