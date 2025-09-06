Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव में आज निकलेगी 35 से अधिक झांकियां, देशभक्ति व इतिहास का दिखेगा संगम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Ganesh Jhaki 2025: शहर में 100 साल पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शनिवार को हवन-पूजन के बाद रात को विसर्जन झांकियां निकलेंगी। इस बार 35 से ज्यादा झांकियां दर्शकों को आकर्षित करेंगी। झांकियों में पौराणिक कथाओं से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलेगा। लेजर लाइटिंग के साथ ही मूविंग करती हुई मूर्तियां आकर्षक होंगी।
उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 800 से अधिक पुलिस बल की तैनाती होगी। पैदल पेट्रोलिंग करने 17 टीम तैयार है। फिक्स पिकेट 13 टीम, सादी वर्दी में 6 टीम निगरानी करेगी। आउटर में ४ वाहन सक्रिय रहेंगे। मोटरसाइकिल पार्टी 5 रहेगी। चार एडी स्क्वॉड पार्टी भ्रमण करेगी। झांकी के साथ-साथ ३५ टीम निगरानी करते हुए चलेगी। शहर के विभिन्न चौक, चौराहे में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। पुलिस की ओर से समितियों को वॉलिंटियर रखने भी कहा गया है ताकि किसी तरह का विवाद न हो। समितियां स्थिति को नियंत्रित करेंगी।
महावीर चौक से मानव मंदिर चौक, गुरूनानक चौक से मानव मंदिर चौक और दुर्गा चौक से मानव मंदिर चौक तक झांकी पहुंचेंगे। मानव मंदिर चौक में सभी झांकियां एकत्रित होकर प्रशासन द्वारा तय किए गए बैच व रैंक के अनुसार आगे बढ़ेंगी। विसर्जन मार्ग गुरुद्वारा-मानव मंदिर-आजाद चौक- भारत माता चौक-कामठी लाइन-सुरजन गली-रामाधीन मार्ग-तिरंगा चौक-गंज चौक से विसर्जन स्थल की ओर रवाना होंगे।
प्रशासन की ओर से गणेशोत्सव समितियों को कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करने निर्देशित किया गया है। तय गाइड लाइन के अनुसार ही साउंड सिस्टम का उपयोग करेंगे। प्रशासन के लिए एक तरह से गाइडलाइन का पालन कराना चुनौती होगी। समितियों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि नियमों का पालन करते हुए झांकियां निकालेंगे।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। स्टेल स्कूल, फ्लाई ओवर, दिग्विजय क्लब, गुरूनानक चौक, महावीर चौक, भगत सिंह चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, पुराना बस स्टैंड चौक, टांकापारा, बूढ़ासागर, शीतला मंदिर, सांइस कॉलेज, गुजराती स्कूल एवं बख्शी स्कूल ग्राउंड में वाहन पार्क कर सकेंगे।
विसर्जन की रात को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पुलिस बल की तैनाती होगी। अलग-अलग टीम निगरानी करेगी। झांकियों को तय रूट से आगे बढ़ाया जाएगा। समितियों को समझाइश दी गई है।
राहुल देव शर्मा, एएसपी राजनांदगांव
बाल समाज की झांकी में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी।
सिद्धी विनायक मंडल की झांकी में सर्प यज्ञ के साथ ही इंद्र की ओर से तक्षक की सुरक्षा व युद्ध की झांकी खास होगी।
सुमति मंडल कामठी लाइन की ओर से मार्मिक पौराणिक झांकी निकाली जाएगी, जिसमें गजेन्द्र मोक्ष का चित्रण दिखेगा।
बस स्टैंड की झांकी में कुंभकरण व रावण युद्ध देखने को मिलेगा।
महावीर मंडल सदर बाजार की झांकी में हनुमान संजीवनी लाते दिखाई देंगे
फरहद चौक, ट्रांसपोर्ट नगर, मोहारा बायपास, गठुला, सीआईटी बायपास से राजनांदगांव शहर की ओर आने वाली सभी हल्के एवं भारी चारपहिया वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। डोंगरगांव एवं बालोद की ओर से आने वाली सभी दुपहिया वाहनों की पार्किंग स्थल साइंस कॉलेज, गुजराती स्कूल एवं बख्शी स्कूल रहेगा। तुमड़ीबोड एवं सुकुलदैहान की ओर से आने वाले दुपहिया वाहनों का पार्किंग स्थल प्यारेलाल स्कूल में रहेगा। खैरागढ़ एवं दुर्ग की ओर से आने वाले दुपहिया वाहनों का पार्किंग स्थल स्टेट स्कूल एवं फ्लाई ओव्हर के नीचे रहेगा।