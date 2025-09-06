Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव में आज निकलेगी 35 से अधिक झांकियां, देशभक्ति व इतिहास का दिखेगा संगम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 800 से अधिक पुलिस बल की तैनाती होगी। पैदल पेट्रोलिंग करने 17 टीम तैयार है। फिक्स पिकेट 13 टीम, सादी वर्दी में 6 टीम निगरानी करेगी। आउटर में ४ वाहन सक्रिय रहेंगे। मोटरसाइकिल पार्टी 5 रहेगी। चार एडी स्क्वॉड पार्टी भ्रमण करेगी। झांकी के साथ-साथ ३५ टीम निगरानी करते हुए चलेगी। शहर के विभिन्न चौक, चौराहे में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। पुलिस की ओर से समितियों को वॉलिंटियर रखने भी कहा गया है ताकि किसी तरह का विवाद न हो। समितियां स्थिति को नियंत्रित करेंगी।