New education policy: नई शिक्षा नीति बनी ‘नई परेशानी नीति’, दिग्विजय कॉलेज में 500 से अधिक विद्यार्थियों नेछोड़ा साथ

तीन-दफे ओपन काउंसलिंग के बाद भी सीटें रिक्त हैं। रिक्त सीटों में भर्ती के लिए 5 सितंबर तक पोर्टल फिर खोला गया है। विद्यार्थी नई शिक्षा नीति को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे। अब रिक्त सीटों पर फिर भर्ती लेने की तैयारी है। सवाल यह कि सितंबर में भर्ती लेने वाले विद्यार्थी सीधे इंटरल एग्जाम फेस करेंगे। फिर दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षा होगी। इस बीच दिवाली-दशहरा सहित अन्य पर्वों की छुट्टी भी रहेगी।