CG News: नवविवाहिता की पंखे पर लटकी मिली लाश, खेत गए हुए थे परिजन अचानक सुनी रोने की आवाज

CG News: भोथी गांव में गुरुवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 24 वर्षीय ज्योति वर्मा पति हेमकरण वर्मा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। उस समय घर के सभी सदस्य खेत में कृषि कार्य करने गए थे। अचानक पड़ोसियों ने घर से बच्चे के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनी।
जब उन्होंने घर वालों को फोन किया तो वे आनन-फानन में खेत से घर पहुंचे। घर के कमरों की तलाशी लेने पर ज्योति को अपने ही कमरे में पंखे से लटकते देखा गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए और तुरंत मामले की खबर पुलिस चौकी जालबांधा को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस का कहना है कि शोक की वजह से परिजनों का बयान नहीं हो पाया है। मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है।