CG News: नवविवाहिता की पंखे पर लटकी मिली लाश, खेत गए हुए थे परिजन अचानक सुनी रोने की आवाज

जब उन्होंने घर वालों को फोन किया तो वे आनन-फानन में खेत से घर पहुंचे। घर के कमरों की तलाशी लेने पर ज्योति को अपने ही कमरे में पंखे से लटकते देखा गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए और तुरंत मामले की खबर पुलिस चौकी जालबांधा को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।