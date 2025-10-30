CG Fraud: रकम डबल करने का झांसा देकर युवक से धोखाधङी, 1.21 करोड़ रुपए की कर दी ठगी

CG Fraud: शहर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। ठगों ने एक युवक को शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 1 करोड़ 21 लाख 53 हजार रुपए की ठगी कर ली। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 (डी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 418(4) के तहत अपराध दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाना प्रभारी नंदकिशोर गौतम ने बताया कि पीड़ित आयुष अग्रवाल, निवासी सनसिटी, राजनांदगांव ने शिकायत में कहा कि चार सितंबर को उसके मोबाइल पर दो अज्ञात नंबरों (84456-52705 और 89537-52802) से कॉल आया।
कॉल करने वाले ने खुद को चंचल राठौर, निवासी बेंगलूरु बताया और कहा कि वह ‘फोक्स एप्लीकेशन’ नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जहां निवेश की गई रकम कुछ घंटों में दोगुनी की जा सकती है।
प्रार्थी ने उसकी बातों में आकर फोनपे ऐप से 11 हजार रुपए ट्रांसफर किए। आधे घंटे बाद उसके खाते में 15 हजार रुपए वापस आ गए। विश्वास बढ़ाने के लिए ठगों ने कुछ और छोटे निवेश पर भी लाभ दिखाया। इसके बाद पीड़ित ने 50 हजार रुपए, फिर पांच लाख रुपए और धीरे-धीरे एक करोड़ रुपए से अधिक राशि निवेश कर दी।
परंतु जब रकम दोगुनी नहीं हुई और संपर्क टूट गया, तब उसे ठगी का अहसास हुआ। आरोपियों ने बार-बार यह कहकर नई रकम मंगाई कि कमीशन कटने के बाद डबल अमाउंट मिलेगा। इस तरह विभिन्न किस्तों में कुल 1,21,53,000 रुपए ठग लिए गए।
