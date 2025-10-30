Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG Fraud: रकम डबल करने का झांसा देकर युवक से धोखाधङी, 1.21 करोड़ रुपए की कर दी ठगी

CG Fraud: ठगों ने एक युवक को शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 1 करोड़ 21 लाख 53 हजार रुपए की ठगी कर ली। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Oct 30, 2025

CG Fraud: रकम डबल करने का झांसा देकर युवक से धोखाधङी, 1.21 करोड़ रुपए की कर दी ठगी

CG Fraud: शहर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। ठगों ने एक युवक को शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 1 करोड़ 21 लाख 53 हजार रुपए की ठगी कर ली। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 (डी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 418(4) के तहत अपराध दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाना प्रभारी नंदकिशोर गौतम ने बताया कि पीड़ित आयुष अग्रवाल, निवासी सनसिटी, राजनांदगांव ने शिकायत में कहा कि चार सितंबर को उसके मोबाइल पर दो अज्ञात नंबरों (84456-52705 और 89537-52802) से कॉल आया।

कॉल करने वाले ने खुद को चंचल राठौर, निवासी बेंगलूरु बताया और कहा कि वह ‘फोक्स एप्लीकेशन’ नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जहां निवेश की गई रकम कुछ घंटों में दोगुनी की जा सकती है।

पहले लाभ दिखाया, फिर किया खेल

प्रार्थी ने उसकी बातों में आकर फोनपे ऐप से 11 हजार रुपए ट्रांसफर किए। आधे घंटे बाद उसके खाते में 15 हजार रुपए वापस आ गए। विश्वास बढ़ाने के लिए ठगों ने कुछ और छोटे निवेश पर भी लाभ दिखाया। इसके बाद पीड़ित ने 50 हजार रुपए, फिर पांच लाख रुपए और धीरे-धीरे एक करोड़ रुपए से अधिक राशि निवेश कर दी।

परंतु जब रकम दोगुनी नहीं हुई और संपर्क टूट गया, तब उसे ठगी का अहसास हुआ। आरोपियों ने बार-बार यह कहकर नई रकम मंगाई कि कमीशन कटने के बाद डबल अमाउंट मिलेगा। इस तरह विभिन्न किस्तों में कुल 1,21,53,000 रुपए ठग लिए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 09:12 am

Published on:

30 Oct 2025 09:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Fraud: रकम डबल करने का झांसा देकर युवक से धोखाधङी, 1.21 करोड़ रुपए की कर दी ठगी

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Online Fraud: शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का बड़ा खेल, व्यापारी को लगा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का चूना

Online Fraud (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

अस्पताल में मौत के 20 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, परिजनों का फूटा गुस्सा, डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की मांग

लापरवाही से मौत होने का आरोप (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

Rajnandgaon News: महिला की मौत पर फूटा आक्रोश, जिले में युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला

महिला की मौत पर फूटा आक्रोश (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ के इन 8 पीएमश्री स्कूलों में होगी संगीत की पढ़ाई, चयनित शिक्षकों को दी गई जिम्मेदारी

music read in school
राजनंदगांव

हाई स्कूल में उपद्रवियों का तांडव, ऑफिस में तोड़फोड़ और पटाखे से मचाई दहशत, आक्रोश में ग्रामीण

हाई स्कूल चिखली में जमकर तोड़फोड़ (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.