राजनंदगांव

PM Awas Yojana: पीएम आवास निर्माण के लिए भूमिपूजन, घर का सपना होगा पूरा…

PM Awas Yojana: राजनांदगाव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास 2.0 के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Aug 22, 2025

PM Awas Yojana: पीएम आवास निर्माण के लिए भूमिपूजन, घर का सपना होगा पूरा...(photo-patrika)
PM Awas Yojana: पीएम आवास निर्माण के लिए भूमिपूजन, घर का सपना होगा पूरा...(photo-patrika)

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास 2.0 के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में नगर पंचायत डोंगरगांव क्षेत्र के सभी 15 वार्ड के गरीब परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

PM Awas Yojana: 15 वार्डों के गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

वहीं वार्ड क्रमांक 6 की हितग्राही देवंतीन धोबी के प्रधानमंत्री आवास का भूमिपूजन किया गया। साथ ही वार्ड क्रमांक 07 के हितग्राही इतवारीराम साहू, लीलाराम ढीमर व शांतिलाल ढीमर के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर पूर्व नपं अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी, लोकनिर्माण विभाग सभापति पुरूषोत्तम साहू, महामंत्री चोपड़ा, कपिल पटौती, पार्षद कोमल साहू, हरि मालेकर, निर्मल कंडरा, सौरभ ठाकुर, राजकुमार साहू, रामेश्वर सोनकर सहित वार्डवासी उपस्थित रहे।

Published on:

22 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / PM Awas Yojana: पीएम आवास निर्माण के लिए भूमिपूजन, घर का सपना होगा पूरा…

