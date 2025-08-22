PM Awas Yojana: पीएम आवास निर्माण के लिए भूमिपूजन, घर का सपना होगा पूरा…

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले के डोंगरगांव में स्थानीय नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास 2.0 के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में नगर पंचायत डोंगरगांव क्षेत्र के सभी 15 वार्ड के गरीब परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।