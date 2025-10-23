जुआ फड़ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 23 जुआरी गिरफ्तार, नकदी के साथ ही ताशपत्ती हुईं बरामद(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दीपावली त्यौहार के मद्देनजर अवैध जुआ खेल पर नकेल कसते हुए राजनांदगांव जिले की पुलिस ने एक ही दिन में तीन थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई कर कुल 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।
छुरिया थाना क्षेत्र में ग्राम हाटबंजारी के पास इमली पेड़ के नीचे 52 पत्ती ताश में रुपयों का दांव लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1620 रुपए नगद और ताश जब्त की गई। वहीं, सुकुलदैहान चौकी अंतर्गत ग्राम लिटिया और खपरीकला में दो अलग-अलग प्रकरणों में 9 आरोपियों से 6800 रुपए नकद और ताश के पत्ते जब्त किए गए।
इसी तरह गैंदाटोला पुलिस ने ग्राम दैहान व मुंजालपाथरी में रात के अंधेरे में टॉर्च और गली लाइट की रोशनी में जुआ खेल रहे 10 आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा। इनके कब्जे से 2870 नकद, एक टॉर्च और दो बंडल ताश बरामद किए गए। सभी मामलों में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा-3 के तहत अपराध दर्ज कर जमानत पर रिहा किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
