जुआ फड़ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 23 जुआरी गिरफ्तार, नकदी के साथ ही ताशपत्ती हुईं बरामद

इसी तरह गैंदाटोला पुलिस ने ग्राम दैहान व मुंजालपाथरी में रात के अंधेरे में टॉर्च और गली लाइट की रोशनी में जुआ खेल रहे 10 आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा। इनके कब्जे से 2870 नकद, एक टॉर्च और दो बंडल ताश बरामद किए गए। सभी मामलों में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा-3 के तहत अपराध दर्ज कर जमानत पर रिहा किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।