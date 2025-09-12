Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG Crime: ट्रिपल मर्डर से गरमाई सियासत, नवागांव में खुलेगी पुलिस चौकी, मृतक के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता राशि

CG Crime: शहर कांग्रेस कमेटी ने भी मृतकों के परिजनों से भेंट की। घटना की निंदा करने के साथ ही परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 12, 2025

CG Crime: ट्रिपल मर्डर से गरमाई सियासत, नवागांव में खुलेगी पुलिस चौकी, मृतक के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता राशि
विस अध्यक्ष ने की पीड़ितों से मुलाकात (photo Patrika)

CG Crime: बजरंगपुर-नवागांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस के बाद वार्ड में तनाव की स्थिति बनने के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मृतकों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। विस अध्यक्ष डॉ. रमन ने नशाखोरी की बढ़ती शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए पुलिस की लापरवाही को भी जिमेदार माना। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई।

वार्ड के लोगों की मांग पर बजरंगपुर व चिखली के बीच पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की। इधर प्र्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से चाकूबाजी हत्याकांड मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। गुरुवार शाम को शहर कांग्रेस कमेटी ने भी मृतकों के परिजनों से भेंट की। घटना की निंदा करने के साथ ही परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।

विस अध्यक्ष डॉ. रमन ने कहा कि नशे की गिरत में आकर बिना किसी कारण के चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते हुए राजेश ढीमर की मृत्यु हो गई। चाकूबाजी की अन्य दूसरी घटना में सचिन दास मानिकपुरी एवं किशन राजपूत की हत्या की गई। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में पहली रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तोड़-फोड़ की घटना की सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। इस घटना के लिए थाना प्रभारी का दोष दिखाई देता है और उस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। विस अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही पुलिस विभाग बड़ा फेरबदल होगा।

विस अध्यक्ष ने बताया कि मुयमंत्री विष्णु देव साय ने पुलिस चौकी की स्थापना की सहमति प्रदान की है। विधानसभा अध्यक्ष ने तात्कालिक मदद की दृष्टि से मृतक युवा राजेश ढीमर, सचिन दास मानिकपुरी एवं किशन राजपूत के परिवारों को स्वच्छानुदान अंतर्गत एक-एक लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। किशन राजपूत के परिवार के लिए अनुकपा नियुक्ति की घोषणा की। राजेश ढीमर की पत्नी को जॉब प्लेसमेंट में नौकरी दिलाने के लिए निर्देशित किया।

सीसीटीवी कैमरे लगेंगे

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि शराब एवं नशे के खिलाफ जिले में सतत अभियान चलाने की आवश्यकता है। सुरक्षा के मद्देनजर इन क्षेत्रों में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव, कोमल सिंह राजपूत, एसपी मोहित गर्ग तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

कमेटी में ये शामिल

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित की है। यह कमेटी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू के नेतृत्व में मौका मुआयना कर जांच करेगी। टीम में धनेन्द्र साहू के साथ ही पूर्व विधायक अरूण वोरा, विधायक दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, हर्षित स्वामी बघेल, महामंत्री शाहिद खान, शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा, ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू शामिल हैं। टीम जल्द परिजनों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करेगी।

सुरक्षा मुहैया कराएं

गुरुवार को परिजनों से मिलकर कांग्रेस कमेटी ने घटनाक्रम की जानकारी ली। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, पूर्व महापौर हेमा देशमुा, नेताप्रतिपक्ष संतोष पिल्लै, महामंत्री हनी ग्रेवाल, पार्षद राजा तिवारी, राहुल देवांगन, शैलेष ठावरे, सुरेन्द्र देवांगन, आसिफ अली सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर अध्यक्ष छाबड़ा ने कहा कि मृतक के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मृतकों को आर्थिक रूप से मदद की जानी चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Crime: ट्रिपल मर्डर से गरमाई सियासत, नवागांव में खुलेगी पुलिस चौकी, मृतक के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता राशि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.