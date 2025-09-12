CG Crime: ट्रिपल मर्डर से गरमाई सियासत, नवागांव में खुलेगी पुलिस चौकी, मृतक के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता राशि

विस अध्यक्ष डॉ. रमन ने कहा कि नशे की गिरत में आकर बिना किसी कारण के चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते हुए राजेश ढीमर की मृत्यु हो गई। चाकूबाजी की अन्य दूसरी घटना में सचिन दास मानिकपुरी एवं किशन राजपूत की हत्या की गई। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में पहली रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तोड़-फोड़ की घटना की सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। इस घटना के लिए थाना प्रभारी का दोष दिखाई देता है और उस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। विस अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही पुलिस विभाग बड़ा फेरबदल होगा।