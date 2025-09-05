Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

जनपद सदस्य दंपति पर लठैतों का हमला, ग्रामीणों ने दी चेतावनी.. करेंगे थाने का घेराव, जानें मामला

Rajnandgaon Breaking: अवैध शराब और जुए का विरोध कर रहे जनप्रतिनिधि दंपति पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और बागनदी थाने का घेराव करने की चेतावनी दी।

राजनंदगांव

Laxmi Vishwakarma

Sep 05, 2025

जनपद सदस्य दंपति पर लठैतों का हमला (Photo source- Patrika)
जनपद सदस्य दंपति पर लठैतों का हमला (Photo source- Patrika)

Rajnandgaon Breaking: घोरतालाव क्षेत्र के जनपद सदस्य पलनी स्वामी नायडू और उनकी पत्नी उर्मिला नायडू पर बीती रात लठैतों ने हमला कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण शुक्रवार सुबह 11 बजे बागनदी थाने का घेराव करेंगे। हमला ऐसे समय हुआ है जब दंपति ग्रामीणों के साथ मिलकर क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब, जुआ और सट्टे के कारोबार का विरोध कर रहे थे।

Rajnandgaon Breaking: ग्रामीणों का आरोप है कि इस अवैध कारोबार को थाना प्रभारी का संरक्षण प्राप्त है। इसकी शिकायत सांसद और पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई न होने के कारण आपराधिक तत्व अब सीधे जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं। इस घटना से क्षेत्र में तनाव और नाराज़गी बढ़ गई है।

Updated on:

05 Sept 2025 10:19 am

Published on:

05 Sept 2025 10:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / जनपद सदस्य दंपति पर लठैतों का हमला, ग्रामीणों ने दी चेतावनी.. करेंगे थाने का घेराव, जानें मामला

