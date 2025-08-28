Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

64 किलो गांजा बरामद, रायगढ़ और उत्तर प्रदेश के आरोपी शामिल, 2 महिला गिरफ्तार और 2 फरार

Crime News: पुलिस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Aug 28, 2025

रायगढ़ और उत्तर प्रदेश के आरोपी शामिल (Photo source- Patrika)
रायगढ़ और उत्तर प्रदेश के आरोपी शामिल (Photo source- Patrika)

Crime News: बीते शनिवार शाम एक बड़ी सफलता मिली जब पुलिस चौकी जोबी की टीम ने ग्राम कुर्रु में रहने वाली महिला अनीता बाई अगरिया के घर दबिश देकर भारी मात्रा में गांजा बरामद की। इस कार्रवाई में आरोपी के घर से 62 पैकेट में रखा कुल 64 किलो 360 ग्राम गांजा जब्त किया गया।

Crime News: गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी

पुलिस से मिली जानकारीके अनुसार इस रेड के दौरान जब आरोपी महिला से पूछताछ की गई तो वह अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम बताए। इसमें रायगढ़ की सरस्वती साहू, उसका भाई मनोज उर्फ छोटू साहू व उत्तर प्रदेश का लवकेश पांडे शामिल है। पूछताछ में आरोपी महिला ने खुलासा किया कि ओडिशा से गांजा लाकर अनिता अगरिया के घर में डंप किया जाता है और फिर उसे ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश भेजा जाता है।

ये भी पढ़ें

CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई… ऑपरेशन आघात में 16 किलो गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार
जशपुर
जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

अनीता ने बताया कि उसके घर बरामद गांजा बीती रात सरस्वती का भाई मनोज और उसका साथी कार में लेकर आए थे। सूचना पर जोबी पुलिस ने रायगढ़ में दबिश दी और गिरोह की दूसरी सदस्य सरस्वती साहू को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से मोबाइल जब्त की गई।

मोबाइल की जांच में आरोपियों के बीच लगातार फोन पर संपर्क की जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने अनीता अगरिया और सरस्वती साहू दोनों को न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया है, जबकि मनोज साहू, लवकेश पांडे और उसका साथी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है।

इनकी रही मुख्य भूमिका

Crime News: इस कार्रवाई में पुलिस टीम में चौकी प्रभारी एएसआई लक्ष्मी राठौर के साथ आरक्षक घनश्याम सिदार, इतवारी कंवर, अश्वनी सिदार, राजेश राठिया, राजेंद्र राठिया और महिला आरक्षक ऐमेरेसिंया टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जोबी पुलिस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

Ganja smuggling: फिल्मी अंदाज़ में पकड़े गए गांजा तस्कर, 30 किमी तक पुलिस ने किया पीछा, फिर…
गरियाबंद
फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गांजा तस्कर (Photo source- Patrika)

Published on:

28 Aug 2025 03:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / 64 किलो गांजा बरामद, रायगढ़ और उत्तर प्रदेश के आरोपी शामिल, 2 महिला गिरफ्तार और 2 फरार

