64 किलो गांजा बरामद, रायगढ़ और उत्तर प्रदेश के आरोपी शामिल, 2 महिला गिरफ्तार और 2 फरार

पुलिस से मिली जानकारीके अनुसार इस रेड के दौरान जब आरोपी महिला से पूछताछ की गई तो वह अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम बताए। इसमें रायगढ़ की सरस्वती साहू, उसका भाई मनोज उर्फ छोटू साहू व उत्तर प्रदेश का लवकेश पांडे शामिल है। पूछताछ में आरोपी महिला ने खुलासा किया कि ओडिशा से गांजा लाकर अनिता अगरिया के घर में डंप किया जाता है और फिर उसे ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश भेजा जाता है।