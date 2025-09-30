CG News: ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी के ऊपर डाल दिया कपड़ा, पुलिस जांच में जुटी

CG News: चार दिन पहले छुरिया थाना क्षेत्र के भोलापुर स्थित ग्रामीण बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया था। वहीं अब डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम उमरवाही स्थित ग्रामीण बैंक के सामने गेट का ताला तोड़कर लॉकर में सेंधमारी कर चोरी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहचान छिपाने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के उपर कपड़ा डाल दिया था। हालांकि चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। बैंक से एक बड़ी चोरी की घटना टल गई है।