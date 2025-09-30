Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी के ऊपर डाल दिया कपड़ा, पुलिस जांच में जुटी

CG News: ताला तोड़कर लॉकर में सेंधमारी कर चोरी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहचान छिपाने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के उपर कपड़ा डाल दिया था।

less than 1 minute read

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

CG News: ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी के ऊपर डाल दिया कपड़ा, पुलिस जांच में जुटी

ग्रामीण बैंक में सेंधमारी (Photo Patrika)

CG News: चार दिन पहले छुरिया थाना क्षेत्र के भोलापुर स्थित ग्रामीण बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया था। वहीं अब डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम उमरवाही स्थित ग्रामीण बैंक के सामने गेट का ताला तोड़कर लॉकर में सेंधमारी कर चोरी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहचान छिपाने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के उपर कपड़ा डाल दिया था। हालांकि चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। बैंक से एक बड़ी चोरी की घटना टल गई है।

पुलिस के अनुसार उमरवाही स्थित ग्रामीण बैंक के मैनेजर ऋतुराज शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है कि शनिवार-रविवार दरमियानी रात को अज्ञात चोर बैंक के सामने गेट में लगे ताला को तोड़कर अंदर घुसे और हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरा को कपड़े से ढ़क दिया था। कैमरे को ढ़कने के बाद आरोपियों ने लॉकर में चोरी का प्रयास किया है। लॉकर में लगे ताला का कव्हर भी तोड़ दिया है।

शिकायत में बताया है कि लॉकर में 9 लाख 29 हजार 424 रुपए नकदी रकम थे। सोमवार सुबह कैशियर व चपरासी बैंक पहुंचे तो सामने गेट का ताला टूटा था। घटना की जानकारी तत्काल मैनेजर ऋतुराज शर्मा को दी गई। मैनेजर बैंक पहुंचे तो सबसे पहले लॉकर की पड़ताल की। लॉकर में सेंधमारी का प्रयास किया था। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

