Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव में 6 सितंबर को निकलेगी झांकी, शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच होगा गणेश विसर्जन

शहर की झांकियां महावीर चौक, गुरूनानक चौक और दुर्गा चौक से होकर मानव मंदिर चौक पहुंचेंगी, जहां से वे प्रशासन द्वारा तय क्रम में आगे बढ़ेंगी। झांकियां गुरुद्वारा, मानव मंदिर, आजाद चौक, भारत माता चौक, कामठी लाइन, सुरजन गली, रामाधीन मार्ग,तिरंगा चौक, गंज चौक से गुजरेंगी। 800 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेंगे। 17 पैदल पेट्रोलिंग टीमें, 13 फिक्स पिकेट, 6 सादी वर्दी टीमें, 4 आउटर वाहन दल, 5 मोटरसाइकिल टीमें, 4 एडी स्क्वॉड तैनात किए जाएंगे। एसपी ने गणेश पंडालों का मुआयना किया। शांति बनाएं रखने की बात कही।