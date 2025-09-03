Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव में 6 सितंबर को निकलेगी झांकी, शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच होगा गणेश विसर्जन

Ganesh Jhaki 2025: शहर की झांकियां महावीर चौक, गुरूनानक चौक और दुर्गा चौक से होकर मानव मंदिर चौक पहुंचेंगी, जहां से वे प्रशासन द्वारा तय क्रम में आगे बढ़ेंगी।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 03, 2025

Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव में 6 सितंबर को निकलेगी झांकी, शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच होगा गणेश विसर्जन
राजनांदगाव में 6 सितंबर को निकलेगी झांकी (Photo Patrika)

Ganesh Jhaki 2025: गणेश प्रतिमा झांकी विसर्जन के दौरान शहर में कानून व्यवस्था, सुरक्षा और ट्रैफिक सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में पुलिस विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। 6 सितंबर को आयोजित विसर्जन पर्व को लेकर विस्तृत सुरक्षा व पार्किंग व्यवस्था की गई है।

तीन प्रमुख मार्गों से पहुंचेगी झांकियां

शहर की झांकियां महावीर चौक, गुरूनानक चौक और दुर्गा चौक से होकर मानव मंदिर चौक पहुंचेंगी, जहां से वे प्रशासन द्वारा तय क्रम में आगे बढ़ेंगी। झांकियां गुरुद्वारा, मानव मंदिर, आजाद चौक, भारत माता चौक, कामठी लाइन, सुरजन गली, रामाधीन मार्ग,तिरंगा चौक, गंज चौक से गुजरेंगी। 800 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेंगे। 17 पैदल पेट्रोलिंग टीमें, 13 फिक्स पिकेट, 6 सादी वर्दी टीमें, 4 आउटर वाहन दल, 5 मोटरसाइकिल टीमें, 4 एडी स्क्वॉड तैनात किए जाएंगे। एसपी ने गणेश पंडालों का मुआयना किया। शांति बनाएं रखने की बात कही।

इन विभागों की ड्यूटी लगाई गई

इसके अतिरिक्त, नगर निगम, पीडब्लूडी, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, क्रेन और बिजली विभाग को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग

स्टेट स्कूल, लाई ओवर, दिग्विजय क्लब, महावीर चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, पुराना बस स्टैंड, टांकापारा, बूढ़ासागर, शीतला मंदिर, साइंस कॉलेज, गुजराती स्कूल और बशी स्कूल में निर्धारित की गई है।

पुलिस की अपील

एसपी ने कहा कि ऽगणेशोत्सव श्रद्धा और आस्था का पर्व है। सभी समितियों एवं श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे इसकी गरिमा बनाए रखें। किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें।

Published on:

03 Sept 2025 12:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव में 6 सितंबर को निकलेगी झांकी, शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच होगा गणेश विसर्जन

